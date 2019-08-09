Новосибирца отдают под суд за стрельбу в посетителя бара на левом берегу

Посетителя бара обвиняют в покушении на убийство — он с предъявленным обвинением не согласен

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о стрельбе в чайхане-баре «Ковёр» на Ватутина: один посетитель ранил другого из травматического пистолета.

Теперь 26-летний стрелок пойдёт под суд по обвинению в покушении на убийство, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре напомнили, что происшествие случилось в ночь на 15 декабря 2018 года. По версии следствия, пьяный обвиняемый инициировал словесную перепалку и драку с другим посетителем бара «Ковёр»: зачинщик бил оппонента ногами по голове, а потом выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета и ранил его в лицо.



Как пояснили в облпрокуратуре, повода для покушения на убийство у обвиняемого фактически не было.

«Конфликт был вначале между другими посетителями бара, а затем наш обвиняемый стал очевидцем этого конфликта и использовал его в качестве практически повода для того, чтобы вступить в конфликт с потерпевшим, который в драке не участвовал», — пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Как ранее рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, от выстрела из «Осы» пострадал 41-летний мужчина — его увезли в больницу. Когда на место происшествия приехали полицейские, стрелка уже не было в заведении. Но вскоре его нашли по приметам: экипаж ППС задержал подозреваемого на территории Ленинского района и привёз его в дежурную часть. 26-летний новосибирец признался в стрельбе.

Поначалу в отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Но уже тогда в полиции поясняли, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано.

Сейчас следователи завершили расследование дела, а прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение. С предъявленным обвинением новосибирец не согласен, передали в облпрокуратуре.