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Дороги и транспорт

Из-за раскопок на улице Ватутина перенесли остановку

Остановка до «МЕГИ» переехала в сторону Новогодней

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Ремонт на улице Ватутина возле ГУМа продлится две недели

Фото: google.ru/maps

Сегодня, 9 августа, в Ленинском районе Новосибирска сузили улицу Ватутина и перенесли остановку, расположенную у ГУМа.

«В связи с проведением аварийного ремонта теплотрассы с 9 августа 2019 года по 23 августа 2019 года производится сужение проезжей части по четной стороне улицы Ватутина в районе здания № 28/1 на 6 метров», — сообщает сайт Центра управления городским автоэлектротранспортом.

Кроме того, из-за ремонта перенесли остановочный пункт «ГУМ» на 30 метров по ходу движения.

Остановку перенесут на 30 метров — подальше от места работ

Остановку перенесут на 30 метров — подальше от места работ

Вчера, 8 августа, в Советском районе Новосибирска сузили на три полосы участок Бердского шоссе

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КОММЕНТАРИИ (3)

Пеший Ход
9 авг 2019 в 16:23

Бред конечно, но все же скажу как считаю нужным: Новосиб надо снести, оставив только метро и ЖД. Потом построить заново. Это уже пародия на город, не понимаю как в нём народ живёт. В Искитим часто мотаюсь - там и то лучше.

Дед
9 авг 2019 в 16:59

Очень мощная информационная атака от СГК. Лучше бы деньги в ремонт вкладывали. При СИБЭКО основную массу работ делали молча не офишируя. Эти же дырочку залатают и СМИ сразу же записывает статьи. Нет ребята, нет большому росту тарифа! Почему я должен часть дохода отдавать?? Давайте по справедливости раскройте бухгалтерию и покажите что вы от доходов оторвали лишний кусок и пустили на ремонт.

9 авг 2019 в 17:00

Там дикая грязь. Никто не подметает. За этим зданием расположены те самые "тайные" или "скрытые" киоски (о них тут писали, так что это не реклама) со всяким надоевшим шматьем - к ним никто и не подходит, а вот грязи они развели до черта. Спуск к тротуару от ГУМа - сплошной мусор, особенно по обочинам. И никому нет дела. И на газонах то же самое. Город-помойка.