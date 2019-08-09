Из-за раскопок на улице Ватутина перенесли остановку

Ремонт на улице Ватутина возле ГУМа продлится две недели
Фото: google.ru/maps
Сегодня, 9 августа, в Ленинском районе Новосибирска сузили улицу Ватутина и перенесли остановку, расположенную у ГУМа.
«В связи с проведением аварийного ремонта теплотрассы с 9 августа 2019 года по 23 августа 2019 года производится сужение проезжей части по четной стороне улицы Ватутина в районе здания
Кроме того, из-за ремонта перенесли остановочный пункт «ГУМ» на 30 метров по ходу движения.
Вчера, 8 августа, в Советском районе Новосибирска сузили на три полосы участок Бердского шоссе.