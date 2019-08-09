Новосибирский художник отдал Третьяковской галерее свои работы из хлеба и колбасы

Работы новосибирского художника из скандальной арт-группы «Синие Носы» Вячеслава Мизина будут выставляться в Третьяковской галерее — инсталляции сделаны из хлеба и колбасы.

«Передача состоялась неделю назад. Никаких ощущений и впечатлений нет. Просто позвонили и спросили, готовы ли мы передать в дарственную. Мы согласились. Тем более эти инсталляции находятся в разделе XX–XXI веков. Это работы 2002–2003 годов. Инсталляция, копирующая экспозицию выставки "0.10", которая проходила в Петрограде в 1915 году. <…> Там все работы выполнены из хлеба и колбасы, именно поэтому такое название», — рассказал Мизин.

«Смысл в том, что авангард стал кормушкой. Хлеб наш насущный, и колбаса наша, насущная. Свозили на выставку и показали хлеб наш и колбасу нашу. И привезли оттуда денежку», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Мизин.

В Новосибирске много талантливых людей. Например, Anush — новосибирская художница, бросившая отельный бизнес, чтобы рисовать свои странные, яркие картины, которые теперь покупают от Ямайки до США. Вчера она собрала толпы поклонников в ресторане Morricone на свою выставку. И даже продала одну из картин на благотворительном аукционе.