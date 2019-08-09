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Культура

Новосибирский художник отдал Третьяковской галерее свои работы из хлеба и колбасы

Произведениям из Бородинского хлеба и полукопчёной колбасы больше 15 лет

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Работа новосибирского художника выполнена в стиле авангарда

Фото: Вячеслав Мизин, Илья Калинин

Работы новосибирского художника из скандальной арт-группы «Синие Носы» Вячеслава Мизина будут выставляться в Третьяковской галерее — инсталляции сделаны из хлеба и колбасы.

Как рассказал художник Вячеслав Мизин, серия работ «Кухонный супрематизм» выполнена в жанре авангардизма.

Все работы выполнены из хлеба и колбасы

Все работы выполнены из хлеба и колбасы

«Передача состоялась неделю назад. Никаких ощущений и впечатлений нет. Просто позвонили и спросили, готовы ли мы передать в дарственную. Мы согласились. Тем более эти инсталляции находятся в разделе XX–XXI веков. Это работы 2002–2003 годов. Инсталляция, копирующая экспозицию выставки "0.10", которая проходила в Петрограде в 1915 году. <…> Там все работы выполнены из хлеба и колбасы, именно поэтому такое название», — рассказал Мизин.

Работы передали Третьяковской галерее на прошлой неделе

Работы передали Третьяковской галерее на прошлой неделе

«Смысл в том, что авангард стал кормушкой. Хлеб наш насущный, и колбаса наша, насущная. Свозили на выставку и показали хлеб наш и колбасу нашу. И привезли оттуда денежку», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Мизин.

В Новосибирске много талантливых людей. Например, Anush — новосибирская художница, бросившая отельный бизнес, чтобы рисовать свои странные, яркие картины, которые теперь покупают от Ямайки до США. Вчера она собрала толпы поклонников в ресторане Morricone на свою выставку. И даже продала одну из картин на благотворительном аукционе

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КОММЕНТАРИИ (15)

Мимо проходя...
9 авг 2019 в 16:51

Воооо, а говорили, что только Москва нам всякое потасканное (про трамваи была речь) отдает. Мы тоже вот ответом отдаем просроченную колбасу, ой, искусство не первой свежести отдаем:)

нормальный крокодил
9 авг 2019 в 16:49

Вот это и есть духовная пища.

джо
9 авг 2019 в 16:52

это что остатки от посиделок собутыльников автора? что с утра нашел на полу то и в дело пошло