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Влюблённые в «Сибирь»

Фанатам хоккейной «Сибири» разрешили пройти маршем до ЛДС

Шествие с атрибутикой команды назначено на 18 августа

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В прошлом году марш проходил вдоль проспекта Маркса, к месту строительства нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Группа новосибирских болельщиков ХК «Сибирь» проведёт марш в поддержку команды в воскресенье, 18 августа — маршрут марша согласовали в мэрии Новосибирска.

Как рассказал корреспонденту НГС организатор Дмитрий Казанцев, сейчас на марш зарегистрировалось больше 500 человек.

«У нас совещание было в пятницу, 2 августа. Сегодня мне с подписью пришёл протокол. Марш стартует в 12:20 сторону ЛДС. Будет шоу барабанщиков, и даже Анатолий Локоть обещал приехать. Разослали приглашения. Рассчитываем, что людей будет около 1000 человек», — рассказал корреспонденту НГС организатор марша Дмитрий Казанцев.

Он добавил, что на мероприятие привезут и тюнингованный «Запорожец», который обклеили винилами ХК «Сибирь». Мероприятие начнётся на площади Калинина в 11:30.

«Для того чтобы стать участником марша, нужно сделать всего три простых действия: зарегистрироваться, одеться в стиле ХК «Сибирь» и прийти 18 августа на площадь Калинина. Маршрут шествия: Площадь Калинина — ЛДС "Сибирь". Конечно же во главе шествия наш любимый талисман — Снеговик!» — говорится на сайте ХК «Сибирь».

В прошлом году болельщики ХК «Сибирь» также организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции.

Узнать, когда и где новосибирский клуб «Сибирь» проведёт первый матч нового сезона, можно в календаре, который составила редакция НГС

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КОММЕНТАРИИ (13)

Обозреватель
9 авг 2019 в 14:56

Попутно бы ещё мусор с улиц города убирали - замечательное шествие!

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9 авг 2019 в 14:53

Это все понаехавшие. Нормальный человек в здравом уже делами занимается.

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9 авг 2019 в 15:05

Позорники... Лучше бы собрались в таком количестве и мусор в парках собрали... Думаю заслуживают лещеков...