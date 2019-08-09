Фанатам хоккейной «Сибири» разрешили пройти маршем до ЛДС

«У нас совещание было в пятницу, 2 августа. Сегодня мне с подписью пришёл протокол. Марш стартует в 12:20 сторону ЛДС. Будет шоу барабанщиков, и даже Анатолий Локоть обещал приехать. Разослали приглашения. Рассчитываем, что людей будет около 1000 человек», — рассказал корреспонденту НГС организатор марша Дмитрий Казанцев.

Как рассказал корреспонденту НГС организатор Дмитрий Казанцев, сейчас на марш зарегистрировалось больше 500 человек.

Он добавил, что на мероприятие привезут и тюнингованный «Запорожец», который обклеили винилами ХК «Сибирь». Мероприятие начнётся на площади Калинина в 11:30.

«Для того чтобы стать участником марша, нужно сделать всего три простых действия: зарегистрироваться, одеться в стиле ХК «Сибирь» и прийти 18 августа на площадь Калинина. Маршрут шествия: Площадь Калинина — ЛДС "Сибирь". Конечно же во главе шествия наш любимый талисман — Снеговик!» — говорится на сайте ХК «Сибирь».



В прошлом году болельщики ХК «Сибирь» также организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции.

Узнать, когда и где новосибирский клуб «Сибирь» проведёт первый матч нового сезона, можно в календаре, который составила редакция НГС.

