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Из «Сан Сити» по тревоге вывели посетителей

Причину эвакуации ещё уточняют

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Причины случившегося уточняются

Фото: читатель НГС

Днём, 9 августа, из МФЦ «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска вывели посетителей.

По информации от очевидцев, людей эвакуировали из торговой части здания.

«Один из посетителей комплекса, предположительно находящийся в состоянии крайнего алкогольного опьянения, нажал на оповещатель пожарный, вручную привёл действие пожарной системы. Была проведена эвакуация торгового центра, были установлены причины произошедшего, проверено здание на наличие угроз здоровью и жизни посетителей — угроз не было обнаружено», — сообщили корреспонденту  НГС в «Сан Сити».

Сейчас торговый центр уже работает, людей запустили внутрь около 14:45. На место также приехала полиция, которой сотрудники центра передали посетителя, нажавшего на сигнализацию.

Эвакуация случилась около 14:30

Эвакуация случилась около 14:30

Весной этого года эвакуацию в «Сан Сити» проводили дважды за один вечер.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Хрюша
9 авг 2019 в 14:45

Это я стоп-кран дернул

С Богаткова
9 авг 2019 в 14:43

Это я выдернул шнур и выдавил стекло

9 авг 2019 в 14:49

Уже разрушается!?