Из «Сан Сити» по тревоге вывели посетителей

Причины случившегося уточняются
Фото: читатель НГС
Днём, 9 августа, из МФЦ «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска вывели посетителей.
По информации от очевидцев, людей эвакуировали из торговой части здания.
«Один из посетителей комплекса, предположительно находящийся в состоянии крайнего алкогольного опьянения, нажал на оповещатель пожарный, вручную привёл действие пожарной системы. Была проведена эвакуация торгового центра, были установлены причины произошедшего, проверено здание на наличие угроз здоровью и жизни посетителей — угроз не было обнаружено», — сообщили корреспонденту НГС в «Сан Сити».
Сейчас торговый центр уже работает, людей запустили внутрь около 14:45. На место также приехала полиция, которой сотрудники центра передали посетителя, нажавшего на сигнализацию.
Весной этого года эвакуацию в «Сан Сити» проводили дважды за один вечер.