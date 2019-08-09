Из «Сан Сити» по тревоге вывели посетителей

Днём, 9 августа, из МФЦ «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска вывели посетителей.

По информации от очевидцев, людей эвакуировали из торговой части здания.

«Один из посетителей комплекса, предположительно находящийся в состоянии крайнего алкогольного опьянения, нажал на оповещатель пожарный, вручную привёл действие пожарной системы. Была проведена эвакуация торгового центра, были установлены причины произошедшего, проверено здание на наличие угроз здоровью и жизни посетителей — угроз не было обнаружено», — сообщили корреспонденту НГС в «Сан Сити».