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Дороги и транспорт

«Их пассажиры разнимали»: водители маршрутки и автобуса подрались на Богдашке после мелкого ДТП

После драки водителей забрали в полицию

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Пассажиры разняли водителей, а потом их забрали полицейские

Фото: «Автоспас»

Утром 9 августа водители устроили драку на остановке «Учительская» в Калининском районе Новосибирска — они не поделили между собой остановку.

Информацию об инциденте корреспонденту НГС сообщили аварийные комиссары службы «Автоспас». По их словам, инцидент произошёл около 10:30 недалеко от дома № 63 на улице Богдана Хмельницкого.

«Со слов очевидцев, водители автобуса № 3 и маршрутки № 51 пытались попасть на остановку, стали играть наперегонки — и произошло столкновение. Потом один из водителей взял монтировку, была драка, пассажиры их разнимали. Вызвали полицию, водителей увезли, оформляют», — рассказали аваркомы «Автоспаса».

Водители «притёрлись», подъезжая к остановке

Водители «притёрлись», подъезжая к остановке

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД, обоих водителей доставили в районный отдел полиции.

«Действительно по указанному адресу произошёл конфликт между двумя водителями. На место выезжали сотрудники полиции. Участники конфликта доставлены в отдел полиции "Калининский" для разбирательств. Проводится проверка. Сейчас сотрудники индивидуально беседуют с каждым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ЦУГАЭТ, маршрут № 51 от Вокзала-Главного до Земнухова обслуживают сразу две организации: ИП Сарычев В.В. и ООО «Диамант-1». В обеих организациях корреспонденту НГС сообщили, что маршрутка им не принадлежит, и отказались от комментариев.

Автобус № 3 курсирует от вокзала Новосибирск-Главный до посёлка Северного, а обслуживает его ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Диспетчер сообщила, что не уполномочена давать комментарии, и перенаправила корреспондента НГС к директору. Директор на звонки не ответил.

В конце июня драка с водителем случилась на площади Маркса в Ленинском районе: пассажир маршрутки напал на шофёра другого автобуса на остановке «Магазин "Кристалл"». Драку тоже пришлось разнимать пассажирам.

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драка в общественном транспортеулица Богдана Хмельницкого

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КОММЕНТАРИИ (11)

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9 авг 2019 в 13:12

Деревенские будни... Не удивлён...

Нестепанов
9 авг 2019 в 13:11

Нужно специальную рубрику создать для такого материала: "в мире животных".

789456
9 авг 2019 в 13:17

А ходили бы строго по расписанию, они бы там даже и не встретились!