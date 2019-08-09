«Их пассажиры разнимали»: водители маршрутки и автобуса подрались на Богдашке после мелкого ДТП

Утром 9 августа водители устроили драку на остановке «Учительская» в Калининском районе Новосибирска — они не поделили между собой остановку.

Информацию об инциденте корреспонденту НГС сообщили аварийные комиссары службы «Автоспас». По их словам, инцидент произошёл около 10:30 недалеко от дома № 63 на улице Богдана Хмельницкого.