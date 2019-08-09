«Их пассажиры разнимали»: водители маршрутки и автобуса подрались на Богдашке после мелкого ДТП

Пассажиры разняли водителей, а потом их забрали полицейские
Фото: «Автоспас»
Утром 9 августа водители устроили драку на остановке «Учительская» в Калининском районе Новосибирска — они не поделили между собой остановку.
Информацию об инциденте корреспонденту НГС сообщили аварийные комиссары службы «Автоспас». По их словам, инцидент произошёл около 10:30 недалеко от дома
«Со слов очевидцев, водители автобуса
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД, обоих водителей доставили в районный отдел полиции.
«Действительно по указанному адресу произошёл конфликт между двумя водителями. На место выезжали сотрудники полиции. Участники конфликта доставлены в отдел полиции "Калининский" для разбирательств. Проводится проверка. Сейчас сотрудники индивидуально беседуют с каждым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным ЦУГАЭТ, маршрут
Автобус
В конце июня драка с водителем случилась на площади Маркса в Ленинском районе: пассажир маршрутки напал на шофёра другого автобуса на остановке «Магазин "Кристалл"». Драку тоже пришлось разнимать пассажирам.