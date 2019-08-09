Весь город видно: корреспонденты НГС первыми прокатились на новом колесе обозрения на набережной

Сегодня, 9 августа, на Михайловской набережной в Новосибирске заработало новое колесо обозрения.

Колесо запустили раньше названного срока, сначала его хотели открыть после 15 августа. Но сегодня во время презентации директор компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил, что билеты на колесо уже можно купить.