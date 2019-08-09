Весь город видно: корреспонденты НГС первыми прокатились на новом колесе обозрения на набережной

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Ещё не хватало смотреть на эту деревню с высоты...
Р.Казак
9 авг 2019 в 13:20
Уважаемые комментаторы НГС!
От лица руководства колеса обозрения, приглашаю посетить колесо обозрения, за счет компании, следующих лиц:
- Короля НГС,
- Отца всея,
- Директора завода,
- Ржаку,
- Еlka.
Прекрасно понимания, что у этих людей постоянные материальные трудности, наша компания БЕСПЛАТНО предоставит им кабинку на сутки, а также обеспечит их горячим питанием на выбор- Ролтон со вкусом говядины или Ролтон со вкусом курицы.