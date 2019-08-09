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Весь город видно: корреспонденты НГС первыми прокатились на новом колесе обозрения на набережной

На берегу Оби появилось новое место для селфи — за 600 рублей можно кататься безлимитно

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Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 9 августа, на Михайловской набережной в Новосибирске заработало новое колесо обозрения.

Колесо запустили раньше названного срока, сначала его хотели открыть после 15 августа. Но сегодня во время презентации директор компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил, что билеты на колесо уже можно купить

Колесо возвышается над набережной — его построили ближе к Большевистской&nbsp;

Колесо возвышается над набережной — его построили ближе к Большевистской 

У колеса 30 кабин, в которых поместятся 180 пассажиров

У колеса 30 кабин, в которых поместятся 180 пассажиров

Стоимость колеса превысила 200 миллионов рублей, хотя изначально планировались уложиться в 140 миллионов

Стоимость колеса превысила 200 миллионов рублей, хотя изначально планировались уложиться в 140 миллионов

В каждую кабину пускают по 6 человек

В каждую кабину пускают по 6 человек

Стоимость билета на аттракцион зависит от времени суток и количества купленных кругов. Самый дорогой билет для взрослого — 350 рублей, за 600 рублей можно кататься безлимитно, а за 5 тысяч можно арендовать целую кабину на 5 кругов

Стоимость билета на аттракцион зависит от времени суток и количества купленных кругов. Самый дорогой билет для взрослого — 350 рублей, за 600 рублей можно кататься безлимитно, а за 5 тысяч можно арендовать целую кабину на 5 кругов

Длительность одного круга — 16 минут, максимальная скорость движения кабины — 0,24 м/с

Длительность одного круга — 16 минут, максимальная скорость движения кабины — 0,24 м/с

В Новосибирске появилось новое место для селфи

В Новосибирске появилось новое место для селфи

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Кабинки оснащены кондиционерами, работать колесо будет круглосуточно

Кабинки оснащены кондиционерами, работать колесо будет круглосуточно

С колеса открывается прекрасный вид на Обь, Коммунальный мост и старое колесо обозрения, которое скоро уберут&nbsp;

С колеса открывается прекрасный вид на Обь, Коммунальный мост и старое колесо обозрения, которое скоро уберут 

Пассажирам на посадке и высадке помогают рабочие аттракциона

Пассажирам на посадке и высадке помогают рабочие аттракциона

Владельцы рассчитывают, что колесо окупится за 10 лет

Владельцы рассчитывают, что колесо окупится за 10 лет

Из здания под колесом рассчитывают сделать целый Дом культуры

Из здания под колесом рассчитывают сделать целый Дом культуры

Одна из стен в фойе украшена 3D-картиной — кажется, что прямо за стеной проложена улица&nbsp;

Одна из стен в фойе украшена 3D-картиной — кажется, что прямо за стеной проложена улица 

Здесь будет два зала — концертный и выставочный

Здесь будет два зала — концертный и выставочный

В концертном зале уже готова сцена

В концертном зале уже готова сцена

В фойе откроют бар. Пока он не работает

В фойе откроют бар. Пока он не работает

Строительство колеса обозрения началось на набережной в марте. Старое колесо с берега Оби, как ожидается, могут перенести в Центральным парк — там старый аттракцион разобрали ещё весной. 

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колесо обозренияМихайловская набережная

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КОММЕНТАРИИ (40)

9 авг 2019 в 13:05

ну и ценник!

Фото пользователя
9 авг 2019 в 13:03

Ещё не хватало смотреть на эту деревню с высоты...

Р.Казак
9 авг 2019 в 13:20

Уважаемые комментаторы НГС!
От лица руководства колеса обозрения, приглашаю посетить колесо обозрения, за счет компании, следующих лиц:
- Короля НГС,
- Отца всея,
- Директора завода,
- Ржаку,
- Еlka.
Прекрасно понимания, что у этих людей постоянные материальные трудности, наша компания БЕСПЛАТНО предоставит им кабинку на сутки, а также обеспечит их горячим питанием на выбор- Ролтон со вкусом говядины или Ролтон со вкусом курицы.