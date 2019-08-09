ДТП с самосвалом полностью парализовало движение на Большевистской

Из-за столкнувшихся машин пробка растянулась на три километра
Фото: 2Gis
Утром в пятницу, 9 августа, на улице Большевистской в Октябрьском районе грузовой КАМАЗ столкнулся с легковушкой — из-за аварии собралась глухая пробка.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария случилась около 10:36 под метромостом, недалеко от остановки «Метро "Речной вокзал"». В 11:05 длина пробки составлял три километра. Скорость движения автомобилей в потоке не превышала 5 км/ч.
Помимо Большевистской в пробку встали автомобилисты на улице Добролюбова и на Коммунальном мосту. Общий уровень пробок в городе в 11:05 оценивался в 4 балла.
А на днях утром водители встали в глухую пробку на площади Труда в Ленинском районе города — причиной затора стали сразу 4 аварии.