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Дороги и транспорт

ДТП с самосвалом полностью парализовало движение на Большевистской

Затор растянулся на несколько километров, почти полностью остановив машины на магистрали

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Из-за столкнувшихся машин пробка растянулась на три километра

Фото: 2Gis

Утром в пятницу, 9 августа, на улице Большевистской в Октябрьском районе грузовой КАМАЗ столкнулся с легковушкой — из-за аварии собралась глухая пробка.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария случилась около 10:36 под метромостом, недалеко от остановки «Метро "Речной вокзал"». В 11:05 длина пробки составлял три километра. Скорость движения автомобилей в потоке не превышала 5 км/ч.

Скорость машин в потоке не превышает 5 км/ч

Скорость машин в потоке не превышает 5 км/ч

Помимо Большевистской в пробку встали автомобилисты на улице Добролюбова и на Коммунальном мосту. Общий уровень пробок в городе в 11:05 оценивался в 4 балла.

А на днях утром водители встали в глухую пробку на площади Труда в Ленинском районе города — причиной затора стали сразу 4 аварии.

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КОММЕНТАРИИ (5)

9 авг 2019 в 11:19

Когда наконец у нас грузовой транспорт перестанет ездить в центре города?

789456
9 авг 2019 в 11:20

Никто никуда не спешит, пятница!

рука руку здоровает
9 авг 2019 в 11:17

Что делал камаз под мостом, неудачник?
Камазы обычно летают.