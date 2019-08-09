Новосибирская школьница начала раздавать саженцы дубов для спасения горящих лесов

Девочка предлагает всем желающим взять у неё саженцы дубов и посадить их

Новосибирская школьница Светлана Антонова решила устроить акцию по спасению сибирский лесов. Она предложила всем желающим взять у неё саженцы дубов для посадки. «Недавно мы не выходили из дома из-за того, что у нас было задымление. Нечем было почти что дышать, да и в городе не так уж и много деревьев», — рассказала корреспонденту НГС ученица четвёртого класса Светлана Антонова.