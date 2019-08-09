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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Новосибирская школьница начала раздавать саженцы дубов для спасения горящих лесов

Девочка вырастила деревья на своём участке и готова их раздать

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Девочка предлагает всем желающим взять у неё саженцы дубов и посадить их

Фото: vk.com/id455817879

Новосибирская школьница Светлана Антонова решила устроить акцию по спасению сибирский лесов. Она предложила всем желающим взять у неё саженцы дубов для посадки. 

«Недавно мы не выходили из дома из-за того, что у нас было задымление. Нечем было почти что дышать, да и в городе не так уж и много деревьев», — рассказала корреспонденту НГС ученица четвёртого класса Светлана Антонова.

Девочка вырастила дубы сама на своём участке и готова поделиться ими со всеми желающими. Она записала видеообращение и выложила его у себя на странице «ВКонтакте». У неё сейчас есть 30 саженцев.

«Я нашла жёлуди возле дома и решила их посадить. Когда они проросли, я решила их всё-таки раздать, чтобы озеленить свой город и помочь лесам, которые сгорели», — добавила девочка.

Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них в том числе пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines. Тушить леса в начале августа отправились и новосибирские вертолёты.

В конце июля Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. Дым от пожаров дошёл до Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно

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КОММЕНТАРИИ (12)

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9 авг 2019 в 11:18

Вот это человечище растёт, моодец девочка! Не то, что это позорище под названием "Горзеленхоз"

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9 авг 2019 в 11:19

Кто-то вырубает и зарабатывает миллиарды, свои следы прячет за пожарами. А потом с миру по нитке будем годами восстанавливать. Злость берёт от безысходности.
Девочка молодец.

9 авг 2019 в 11:22

На севере нашей области в Колыванском районе тысячи гектар сосны вырубили за много лет и хоть бы одно деревце воткнули, властям в принципе ничего не нужно ни лес восстанавливать ни дороги строить, там эти лесовозы и испортили так называемые дороги - калия по колено. Областным властям главное приложится к персту Путина, а как там население выживает в этих диких условиях никому дела нет.