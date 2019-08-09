Новосибирская школьница начала раздавать саженцы дубов для спасения горящих лесов

Девочка предлагает всем желающим взять у неё саженцы дубов и посадить их
Фото: vk.com/id455817879
Новосибирская школьница Светлана Антонова решила устроить акцию по спасению сибирский лесов. Она предложила всем желающим взять у неё саженцы дубов для посадки.
«Недавно мы не выходили из дома из-за того, что у нас было задымление. Нечем было почти что дышать, да и в городе не так уж и много деревьев», — рассказала корреспонденту НГС ученица четвёртого класса Светлана Антонова.
Девочка вырастила дубы сама на своём участке и готова поделиться ими со всеми желающими. Она записала видеообращение и выложила его у себя на странице «ВКонтакте». У неё сейчас есть 30 саженцев.
«Я нашла жёлуди возле дома и решила их посадить. Когда они проросли, я решила их всё-таки раздать, чтобы озеленить свой город и помочь лесам, которые сгорели», — добавила девочка.
Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них в том числе пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines. Тушить леса в начале августа отправились и новосибирские вертолёты.
В конце июля Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. Дым от пожаров дошёл до Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно.