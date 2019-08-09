Даже пожарных вызвали: улицу в Калининском районе окутала вонь от жжёной резины

Жители начали задыхаться от едкого запаха с начала недели

Жители дома по улице Богдана Хмельницкого, 76/1 в Калининском районе Новосибирска почти неделю не могут спокойно спать по ночам из-за едкого запаха жжёного пластика и резины. «Народ от запаха прям просыпается ночью, постоянно першит в горле и начинается сильный кашель. Соседние дома тоже жалуются на запах. В первые два дня мы вызывали пожарных, потом, когда поняли, что это глобально, вызвали полицию, написали заявление. Вчера и сегодня жильцы дома обращались по телефону 051. Оттуда нас послали в администрацию Калининского района», — рассказал корреспонденту НГС житель дома по улице Богдана Хмельницкого, 76/1 Дмитрий Торбенко.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что на этот адрес вызывали пожарных. «Присутствовал запах гари на улице. Проверили. Ничего не обнаружили», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что приняли заявления в полицию от жителей. «По данному факту 7 и 8 августа приняты заявления, по которым в настоящее время проводится проверка службой участковых уполномоченных полиции отдела полиции Калининский», — объяснили в МВД. Жители обратились за помощью в администрацию Калининского района — Торбенко узнал, что чиновники в курсе сложившейся ситуации. По словам Дмитрия, жители считают, что металл по ночам обжигают на промзоне недалеко от домов. «Промзона на Писемского — там обжигают провода от изоляции», — добавил Торбенко. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, начата ли проверка по заявлениям от жителей Калининского района и есть ли уже какие-либо результаты.