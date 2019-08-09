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Город

Даже пожарных вызвали: улицу в Калининском районе окутала вонь от жжёной резины

Задыхающиеся новосибирцы звонят в МЧС и обращаются в полицию

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Жители начали задыхаться от едкого запаха с начала недели

Фото: Дмитрий Торбенко

Жители дома по улице Богдана Хмельницкого, 76/1 в Калининском районе Новосибирска почти неделю не могут спокойно спать по ночам из-за едкого запаха жжёного пластика и резины.

«Народ от запаха прям просыпается ночью, постоянно першит в горле и начинается сильный кашель. Соседние дома тоже жалуются на запах. В первые два дня мы вызывали пожарных, потом, когда поняли, что это глобально, вызвали полицию, написали заявление. Вчера и сегодня жильцы дома обращались по телефону 051. Оттуда нас послали в администрацию Калининского района», — рассказал корреспонденту НГС житель дома по улице Богдана Хмельницкого, 76/1 Дмитрий Торбенко.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что на этот адрес вызывали пожарных.

«Присутствовал запах гари на улице. Проверили. Ничего не обнаружили», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что приняли заявления в полицию от жителей.

«По данному факту 7 и 8 августа приняты заявления, по которым в настоящее время проводится проверка службой участковых уполномоченных полиции отдела полиции Калининский», — объяснили в МВД.

Жители обратились за помощью в администрацию Калининского района — Торбенко узнал, что чиновники в курсе сложившейся ситуации. По словам Дмитрия, жители считают, что металл по ночам обжигают на промзоне недалеко от домов.

«Промзона на Писемского — там обжигают провода от изоляции», — добавил Торбенко.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, начата ли проверка по заявлениям от жителей Калининского района и есть ли уже какие-либо результаты.

В конце июля жители Затулинского жилмассива в Кировском районе Новосибирска пожаловались на неприятный запах солода на улице и в квартирах — они обвинили в этом пивной завод. 

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КОММЕНТАРИИ (16)

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9 авг 2019 в 12:13

В районе Юбилейного сегодня, около двух ночи. Окна все открыты - духота, и как завоняло, просто капец! Пришлось всё задраить и включить вытяжку на кухне. Остаток ночи был бессонным. Запах похож на обжиг резины или ПВХ. У МЧС всё всегда в норме. За бугром во-первых никому и в голову бы не пришло портить экологию, а во-вторых нашли бы в два счёта и взгрели по-полной. Где газоанализаторы воздуха у МЧС? Где вообще работа в плане экологии? Налоги платим и дышим гарью... Рассея однако, зауралье!

Патриот типа как все
9 авг 2019 в 12:14

Всегда жгу резину , покрышку во дворе дома , отгоняю, комаров . и мошек ...в деревне полно их кусают страшно... ..зажог покрышку и нормалёк на день не подлетают .

Фото пользователя
9 авг 2019 в 12:11

Вчера и сегодня жильцы дома обращались по телефону 051. Оттуда нас послали....