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Дороги и транспорт

Новую дорогу на улице Титова начнут строить в конце августа

На днях дорожники заключили контракт с мэрией Новосибирска

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В июне мэрия заказала продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской

Фото: Александр Ощепков / НГС

Дорожники согласовали с мэрией продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской — на это планируется потратить до 218 миллионов рублей.


По информации пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор», строительство нового участка улицы Титова в Ленинском районе Новосибирска начнётся уже 25 августа.

«5 августа 2019 года между ОАО "Новосибирскавтодор" и Управлением дорожного строительства г. Новосибирска был заключен контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на II этапе. Контракт рассчитан на три года», — рассказали в пресс-службе компании.

Длина участка составляет 757 метров, ширина 15 метров, дорога будет состоять из 4 полос.

В мэрии сообщали, что строительство дороги Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.

24 июня мэр города Анатолий Локоть открыл движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной. Он проехал по улице в машине с гранёным стаканом на крыше, чтобы проверить ровность дорожного полотна — вода не пролилась.

В марте жители соседних домов на улице Титова пожаловались на то, что из-за строительства продолжения улицы в их домах пошли трещины и осыпается штукатурка.

Недавно мэрия заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города — там за участок дороги в 543 метра власти готовы заплатить до 79,3 миллиона рублей.

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дорожное строительствоулица Титова

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КОММЕНТАРИИ (26)

789456
9 авг 2019 в 10:06

Вот смотрю на фото этой дороги, и в очередной раз возникает вопрос, а почему когда можно проложить дорогу ровно как по линейке, её обязательно проложат зигзагообразно?

9 авг 2019 в 10:04

757 метров за 3 года??

Кензи
9 авг 2019 в 10:17

340 тысяч за метр дороги? Это что за космические цены? В открытом космосе что-ли делают, феерический распил от Мэрии это.