Новую дорогу на улице Титова начнут строить в конце августа

В июне мэрия заказала продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской
Фото: Александр Ощепков / НГС
Дорожники согласовали с мэрией продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской — на это планируется потратить до 218 миллионов рублей.
По информации пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор», строительство нового участка улицы Титова в Ленинском районе Новосибирска начнётся уже 25 августа.
«5 августа 2019 года между ОАО "Новосибирскавтодор" и Управлением дорожного строительства г. Новосибирска был заключен контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на II этапе. Контракт рассчитан на три года», — рассказали в пресс-службе компании.
Длина участка составляет 757 метров, ширина 15 метров, дорога будет состоять из 4 полос.
В мэрии сообщали, что строительство дороги Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.
24 июня мэр города Анатолий Локоть открыл движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной. Он проехал по улице в машине с гранёным стаканом на крыше, чтобы проверить ровность дорожного полотна — вода не пролилась.
В марте жители соседних домов на улице Титова пожаловались на то, что из-за строительства продолжения улицы в их домах пошли трещины и осыпается штукатурка.
Недавно мэрия заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города — там за участок дороги в 543 метра власти готовы заплатить до 79,3 миллиона рублей.