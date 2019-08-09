Новую дорогу на улице Титова начнут строить в конце августа

Дорожники согласовали с мэрией продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской — на это планируется потратить до 218 миллионов рублей.





По информации пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор», строительство нового участка улицы Титова в Ленинском районе Новосибирска начнётся уже 25 августа.



«5 августа 2019 года между ОАО "Новосибирскавтодор" и Управлением дорожного строительства г. Новосибирска был заключен контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на II этапе. Контракт рассчитан на три года», — рассказали в пресс-службе компании.



Длина участка составляет 757 метров, ширина 15 метров, дорога будет состоять из 4 полос.

