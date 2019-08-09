Автоинспекторы начали охоту на автомобили с детьми

Сумма штрафа за неправильную перевозку детей составляет 3 тысячи рублей
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сотрудники ГИБДД устроят на улицах Новосибирска рейд, посвящённый безопасности детей — они будут останавливать машины, в которых возят детей.
По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок пассажир» будет длиться до 12 августа.
«Все автомобили будут останавливать. В том числе вблизи образовательных учреждений, в местах массового пребывания детей. Вблизи этих мест будут дежурить экипажи ГИБДД, которые будут выявлять нарушение правил перевозки детей и привлекать к административной ответственности. За это предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По информации ГИБДД, акцию решили провести из-за возросшего количества ДТП, в которых пострадали дети.
Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.