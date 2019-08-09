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Дороги и транспорт

Автоинспекторы начали охоту на автомобили с детьми

Новая акция ГИБДД продлится до 12 августа

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Сумма штрафа за неправильную перевозку детей составляет 3 тысячи рублей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сотрудники ГИБДД устроят на улицах Новосибирска рейд, посвящённый безопасности детей — они будут останавливать машины, в которых возят детей.

По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок пассажир» будет длиться до 12 августа.

«Все автомобили будут останавливать. В том числе вблизи образовательных учреждений, в местах массового пребывания детей. Вблизи этих мест будут дежурить экипажи ГИБДД, которые будут выявлять нарушение правил перевозки детей и привлекать к административной ответственности. За это предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации ГИБДД, акцию решили провести из-за возросшего количества ДТП, в которых пострадали дети.

Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.

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КОММЕНТАРИИ (7)

9 авг 2019 в 09:30

Детское кресло- этож такое благо... Пристегнул пакостников в кресле ремнями, наслаждайся, рули.. Ещеб кляпы им... А, не, можно себе музыку погромче...

9 авг 2019 в 09:27

ну прям такая забота о безопасности детей... прям ржу нимагу.
аж 3 тыщи с вас возьмём, только чтобы ребёнок был в безопасности.
а то что само кресло и ремень могут стать причиной получения травмы их мало волнует

9 авг 2019 в 09:31

Особенно надо драть мамаш которые возят детей на передних сиденьях от 1 до 5 лет не пристегнутыми и без кресел, не понимая что в случае аварии он погибнет или вылетит в окно первым. 90% таких кукушек ещё во время езды с детьми на переднем сиденье едут в одной руке телефон в другой сигарета и бутылка (не важно с чем).