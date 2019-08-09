Автоинспекторы начали охоту на автомобили с детьми

Ramil7 9 авг 2019 в 09:31

Особенно надо драть мамаш которые возят детей на передних сиденьях от 1 до 5 лет не пристегнутыми и без кресел, не понимая что в случае аварии он погибнет или вылетит в окно первым. 90% таких кукушек ещё во время езды с детьми на переднем сиденье едут в одной руке телефон в другой сигарета и бутылка (не важно с чем).