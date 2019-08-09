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Билет за 300: в Новосибирске открылось новое колесо обозрения

На его строительство потратили больше 200 миллионов рублей

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Продажа билетов на колесо обозрения уже началась

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром 9 августа на набережной Оби презентовали новое колесо обозрения — на его строительство ушло больше 200 миллионов рублей. 

Режим обкатки колеса начался 7 августа. Изначально планировалось, что он продлится до 15 августа, но продажа билетов для всех желающих началась в пятницу, 9 августа. 

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок.

«Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха», — передавали прежде в пресс-службе колеса обозрения.

Подробный прайс на колесо обозрения

Подробный прайс на колесо обозрения

В будний день билет для взрослого человека будет стоить 300 рублей, но предполагаются льготы до 250 рублей. 

«Стоимость колеса превысила 200 миллионов рублей, хотя изначально планировались уложиться в 140. Предполагаемый срок окупаемости составляет 10 лет. Продажа билетов началась сегодня», — рассказал директор и соучредитель ООО «Круг» Роман Казак. 

Строительство колеса обозрения началось на набережной в марте. Монтировать его строители закончили в июле.

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КОММЕНТАРИИ (76)

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9 авг 2019 в 10:17

впринципе 300 не дорого.

Ася
9 авг 2019 в 10:23

Ну что-то дороговато билет стоит для такого развлечения… тем более взрослым оно кагбэ не сильно надо, а вот ребенка одного не посадишь

Володя
9 авг 2019 в 10:23

Какие-то суммы у мэрии заоблачные)) и на постройку, и на билеты