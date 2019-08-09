Билет за 300: в Новосибирске открылось новое колесо обозрения

Сегодня утром 9 августа на набережной Оби презентовали новое колесо обозрения — на его строительство ушло больше 200 миллионов рублей.



Режим обкатки колеса начался 7 августа. Изначально планировалось, что он продлится до 15 августа, но продажа билетов для всех желающих началась в пятницу, 9 августа.

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок.

«Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха», — передавали прежде в пресс-службе колеса обозрения.

