Билет за 300: в Новосибирске открылось новое колесо обозрения

Продажа билетов на колесо обозрения уже началась
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня утром 9 августа на набережной Оби презентовали новое колесо обозрения — на его строительство ушло больше 200 миллионов рублей.
Режим обкатки колеса начался 7 августа. Изначально планировалось, что он продлится до 15 августа, но продажа билетов для всех желающих началась в пятницу, 9 августа.
Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок.
«Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха», — передавали прежде в пресс-службе колеса обозрения.
В будний день билет для взрослого человека будет стоить 300 рублей, но предполагаются льготы до 250 рублей.
«Стоимость колеса превысила 200 миллионов рублей, хотя изначально планировались уложиться в 140. Предполагаемый срок окупаемости составляет 10 лет. Продажа билетов началась сегодня», — рассказал директор и соучредитель ООО «Круг» Роман Казак.
Строительство колеса обозрения началось на набережной в марте. Монтировать его строители закончили в июле.