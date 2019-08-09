Во дворах на Титова вспыхнул автомобиль: машина выгорела полностью

Ночью 9 августа в Новосибирске во дворах на Титова вспыхнул автомобиль — припаркованная машина сгорела полностью.

По информации ГУ МЧС по НСО, автомобиль загорелся в 00:44.

«В результате пожара транспортное средство повреждено по всей площади. Ликвидация в 01:21 (местн.). На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава», — сообщает пресс-служба ведомства.

В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пожар случился на переполненной парковке. К приезду пожарных транспортное средство было полностью в огне.