Во дворах на Титова вспыхнул автомобиль: машина выгорела полностью

Пожар случился на переполненной парковке
Фото: читатель НГС
Ночью 9 августа в Новосибирске во дворах на Титова вспыхнул автомобиль — припаркованная машина сгорела полностью.
По информации ГУ МЧС по НСО, автомобиль загорелся в 00:44.
«В результате пожара транспортное средство повреждено по всей площади. Ликвидация в 01:21 (местн.). На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава», — сообщает пресс-служба ведомства.
В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пожар случился на переполненной парковке. К приезду пожарных транспортное средство было полностью в огне.
«Стоит отметить реакцию местных жителей, которые с помощью троса оттаскивали автомобили соседей от огня. Пожарные прибыли оперативно и потушили транспортное средство», — говорится в группе.
Очевидцы в комментариях сообщают, что перед случившимся слышали хлопок.
Накануне утром рядом с десятиэтажкой в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду». Предварительная версия пожара — поджог.