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Во дворах на Титова вспыхнул автомобиль: машина выгорела полностью

Жители тросами оттаскивали другие автомобили

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Пожар случился на переполненной парковке

Фото: читатель НГС

Ночью 9 августа в Новосибирске во дворах на Титова вспыхнул автомобиль — припаркованная машина сгорела полностью.

По информации ГУ МЧС по НСО, автомобиль загорелся в 00:44.

«В результате пожара транспортное средство повреждено по всей площади. Ликвидация в 01:21 (местн.). На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава», — сообщает пресс-служба ведомства.

В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пожар случился на переполненной парковке. К приезду пожарных транспортное средство было полностью в огне.

«Стоит отметить реакцию местных жителей, которые с помощью троса оттаскивали автомобили соседей от огня. Пожарные прибыли оперативно и потушили транспортное средство», — говорится в группе.

Очевидцы в комментариях сообщают, что перед случившимся слышали хлопок.

Пожар случился на Титова, 232/1

Пожар случился на Титова, 232/1

Накануне утром рядом с десятиэтажкой в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду». Предварительная версия пожара — поджог.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Карлссончик
9 авг 2019 в 08:58

Это все ерунда, дело житейское!
Главное чтобы навальнята с флагом России не шастали.

Фото пользователя
9 авг 2019 в 09:05

Очередной неудачник мстит тому кто смог заработать...

789456
9 авг 2019 в 08:49

Ну вот, ребята подхватили новый мессендж! Кто следующий?