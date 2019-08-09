Видео: футболисты «Новосибирска» начали подготовку к первому домашнему матчу

Первый домашний матч пройдёт уже на следующей неделе
Фото: vk.com / fcnsk
Футбольный клуб «Новосибирск» начал подготовку к своему первому домашнему матчу — игра пройдёт в рамках первенства ПФЛ 17 августа. В этот день «Новосибирск» будет играть против «Сахалина» из Южно-Сахалинска.
Накануне пресс-служба новосибирского клуба опубликовала ролик с тренировки спортсменов, которая проходила на стадион «Спартак».
Первые две игры первенства ПФЛ «Новосибирск» проиграл в гостях у «Читы» и иркутского «Зенита». Полный календарь матчей команды на сезон можно посмотреть здесь.