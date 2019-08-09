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Видео: футболисты «Новосибирска» начали подготовку к первому домашнему матчу

Ролик с тренировки опубликовала пресс-служба клуба

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Первый домашний матч пройдёт уже на следующей неделе 

Фото: vk.com / fcnsk

Футбольный клуб «Новосибирск» начал подготовку к своему первому домашнему матчу — игра пройдёт в рамках первенства ПФЛ 17 августа. В этот день «Новосибирск» будет играть против «Сахалина» из Южно-Сахалинска.

Накануне пресс-служба новосибирского клуба опубликовала ролик с тренировки спортсменов, которая проходила на стадион «Спартак».

Первые две игры первенства ПФЛ «Новосибирск» проиграл в гостях у «Читы» и иркутского «Зенита». Полный календарь матчей команды на сезон можно посмотреть здесь.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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9 авг 2019 в 08:24

Бавария-Барселона это не настоящий скучный и неинтересный футбол...месси всегда примет мяч обработает и ты знаешь что он пойдет к воротам что бы пробить и нередко он даже по вратарю промахивается и поэтому забивает гол... скукотища... в отличие от наших игроков...вот летит мяч и ты весь в ожидании сможет он его принять или в очередной раз от него отскачет как от дерева, а если и вдруг принял то волнуешься переживаешь а не запутается ли он в третий раз за тайм в своих ногах ? и вот он бежит с мячом и не обязательно к воротам соперника, а просто бежит потому что умеет, даст Бог он не споткнется ..и вот перед ним вратарь две штанги и перекладина и ворота 7 метров в ширину... и ты затаив дыхание смотришь куда он будет бить...а он бах и на ленточке отдает пас назад под неудобную ногу... вот это интересно смотреть..а не то что ваши барселоны да баварии

Фывап
9 авг 2019 в 08:37

А зачем они тренируются? Проигрывать можно и так.

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9 авг 2019 в 09:13

Фся жисть - игра... Игрунки, иди ево мать, до старости...