Видео: футболисты «Новосибирска» начали подготовку к первому домашнему матчу

Markoвод 9 авг 2019 в 08:24

Бавария-Барселона это не настоящий скучный и неинтересный футбол...месси всегда примет мяч обработает и ты знаешь что он пойдет к воротам что бы пробить и нередко он даже по вратарю промахивается и поэтому забивает гол... скукотища... в отличие от наших игроков...вот летит мяч и ты весь в ожидании сможет он его принять или в очередной раз от него отскачет как от дерева, а если и вдруг принял то волнуешься переживаешь а не запутается ли он в третий раз за тайм в своих ногах ? и вот он бежит с мячом и не обязательно к воротам соперника, а просто бежит потому что умеет, даст Бог он не споткнется ..и вот перед ним вратарь две штанги и перекладина и ворота 7 метров в ширину... и ты затаив дыхание смотришь куда он будет бить...а он бах и на ленточке отдает пас назад под неудобную ногу... вот это интересно смотреть..а не то что ваши барселоны да баварии