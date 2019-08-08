Девушка из Новосибирска выиграла золото на этапе Кубка мира по плаванию

Сегодня, 8 августа, в Китае новосибирская спортсменка Виталина Симонова выиграла золото в дистанции 200 метров брассом. Этап Кубка мира по плаванию проходил в городе Цзинань. Девушка справилась с дистанцией за 2 минуты 24 секунды.

«Плыли спортсмены из стран Китая, Ямайки, Провинция Тай-Пей, Новая Зеландия», — рассказала корреспонденту НГС агент спортсменки Карина Мовчан.

Виталина Симонова — трёхкратная чемпионка мира по плаванию, заслуженный мастер спорта России. Девушка представляла Новосибирский региональный центр ШВСМ и Плавательный Клуб Александра Ильина, и отправилась на соревнования с заслуженным тренером России Александром Ильиным.