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Девушка из Новосибирска выиграла золото на этапе Кубка мира по плаванию

Виталина Симонова обошла соперниц на дистанции в 200 метров

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Девушка справилась с дистанцией за 2 минуты 24 секунды

Фото: Карина Мовчан

Сегодня, 8 августа, в Китае новосибирская спортсменка Виталина Симонова выиграла золото в дистанции 200 метров брассом. Этап Кубка мира по плаванию проходил в городе Цзинань. Девушка справилась с дистанцией за 2 минуты 24 секунды.

«Плыли спортсмены из стран Китая, Ямайки, Провинция Тай-Пей, Новая Зеландия», — рассказала корреспонденту НГС агент спортсменки Карина Мовчан.

Виталина Симонова — трёхкратная чемпионка мира по плаванию, заслуженный мастер спорта России. Девушка представляла Новосибирский региональный центр ШВСМ и Плавательный Клуб Александра Ильина, и отправилась на соревнования с заслуженным тренером России Александром Ильиным.

В начале недели капитан сборной России по греко-римской борьбе, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на международном турнире в немецком Дортмунде — соревнования завершились вечером 4 августа. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

8 авг 2019 в 21:54

Молодец!