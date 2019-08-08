Девушка из Новосибирска выиграла золото на этапе Кубка мира по плаванию

Девушка справилась с дистанцией за 2 минуты 24 секунды
Фото: Карина Мовчан
Сегодня, 8 августа, в Китае новосибирская спортсменка Виталина Симонова выиграла золото в дистанции 200 метров брассом. Этап Кубка мира по плаванию проходил в городе Цзинань. Девушка справилась с дистанцией за 2 минуты 24 секунды.
«Плыли спортсмены из стран Китая, Ямайки, Провинция Тай-Пей, Новая Зеландия», — рассказала корреспонденту НГС агент спортсменки Карина Мовчан.
Виталина Симонова — трёхкратная чемпионка мира по плаванию, заслуженный мастер спорта России. Девушка представляла Новосибирский региональный центр ШВСМ и Плавательный Клуб Александра Ильина, и отправилась на соревнования с заслуженным тренером России Александром Ильиным.
В начале недели капитан сборной России по греко-римской борьбе, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на международном турнире в немецком Дортмунде — соревнования завершились вечером 4 августа.