Чёрный «Мерседес» сбил 11-летнего мальчика на Ипподромской и скрылся

Сегодня, 8 августа, около 20:00 на перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской магистрали, где находится магазин «Магнит», машина сбила 11-летнего мальчика.

«Чёрный "Мерседес", предположительно, с номером 931 сбил в зоне пешеходного перехода мальчика 11 лет. Мальчик доставлен в больницу. "Мерседес" с места скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Госавтоинспекция города Новосибирска просит всех, кто стал очевидцем аварии или знает, где может быть виновник ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232-23-21 или 232-23-51.

