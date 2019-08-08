Чёрный «Мерседес» сбил 11-летнего мальчика на Ипподромской и скрылся

Ребёнка на пешеходном переходе сбил «Мерседес», предположительно, с номером 931
Фото: Google.com / maps
Сегодня, 8 августа, около 20:00 на перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской магистрали, где находится магазин «Магнит», машина сбила 11-летнего мальчика.
«Чёрный "Мерседес", предположительно, с номером 931 сбил в зоне пешеходного перехода мальчика 11 лет. Мальчик доставлен в больницу. "Мерседес" с места скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Госавтоинспекция города Новосибирска просит всех, кто стал очевидцем аварии или знает, где может быть виновник ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232-23-21 или 232-23-51.
В середине июня в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе.