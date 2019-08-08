8 августа четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 65.09
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Происшествия

Чёрный «Мерседес» сбил 11-летнего мальчика на Ипподромской и скрылся

Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. Виновника ДТП ищут автоинспекторы

Поделиться

2 007
9 Обсудить

Ребёнка на пешеходном переходе сбил «Мерседес», предположительно, с номером 931

Фото: Google.com / maps

Сегодня, 8 августа, около 20:00 на перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской магистрали, где находится магазин «Магнит», машина сбила 11-летнего мальчика.

«Чёрный "Мерседес", предположительно, с номером 931 сбил в зоне пешеходного перехода мальчика 11 лет. Мальчик доставлен в больницу. "Мерседес" с места скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Госавтоинспекция города Новосибирска просит всех, кто стал очевидцем аварии или знает, где может быть виновник ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232-23-21 или 232-23-51.

В середине июня в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
8 авг 2019 в 21:38

Потерпевший поди бежал на красный.

пчела Майя
8 авг 2019 в 21:39

скот

пчела Майя
8 авг 2019 в 21:39

пожизненное в лагеря