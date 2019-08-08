Строители завалили землёй половину озера на улице Кубовой

По словам местных жителей, ежедневно к озеру приезжают 5–6 КАМАЗов с землёй и строительным мусором
Фото: Александр Маковецкий
В Заельцовском районе между улицей Кубовой и Лобачевского строители засыпают озеро с утками.
«Застройщики строят дома, на свалку деньги надо платить, а они сюда [возят землю]. Завалили лог за детским клубом «Горняк». <...> Уже половину нашего озера завалили», — рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Кубовая, 2 Александр Маковецкий.
По его словам, в день к озеру приезжают по 5–6 КАМАЗов.
«Землю и всякие бетонные блоки бросают, всё туда возят», — добавил Маковецкий.
Он написал официальное обращение в мэрию Новосибирска с просьбой остановить строителей и спасти озеро с утками. Ему ответили, что работы на участке — запланированные (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.)
«Планировка грунтом указанной территории осуществляется компанией ООО "Альтаир" с целью благоустройства. После планировки территория по акту должна быть сдана в отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального округа. Дополнительно сообщаю, что работа по засыпке грунтом водоема несанкционированная и была приостановлена», — говорится в официальном ответе за подписью начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева.
Но жители утверждают, что машины не прекратили засыпать озеро. Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, что за благоустройство будет проведено на данном участке.
В прошлом году на берегу другого озера в Калининском районе образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.