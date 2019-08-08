Строители завалили землёй половину озера на улице Кубовой

В Заельцовском районе между улицей Кубовой и Лобачевского строители засыпают озеро с утками.

«Застройщики строят дома, на свалку деньги надо платить, а они сюда [возят землю]. Завалили лог за детским клубом «Горняк». <...> Уже половину нашего озера завалили», — рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Кубовая, 2 Александр Маковецкий.

По его словам, в день к озеру приезжают по 5–6 КАМАЗов.

«Землю и всякие бетонные блоки бросают, всё туда возят», — добавил Маковецкий.

Он написал официальное обращение в мэрию Новосибирска с просьбой остановить строителей и спасти озеро с утками. Ему ответили, что работы на участке — запланированные (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.)