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Город

Строители завалили землёй половину озера на улице Кубовой

В мэрии жителям отвечали, что рабочие занимаются благоустройством, а озеро оставят

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По словам местных жителей, ежедневно к озеру приезжают 5–6 КАМАЗов с землёй и строительным мусором

Фото: Александр Маковецкий

В Заельцовском районе между улицей Кубовой и Лобачевского строители засыпают озеро с утками. 

«Застройщики строят дома, на свалку деньги надо платить, а они сюда [возят землю]. Завалили лог за детским клубом «Горняк». <...> Уже половину нашего озера завалили», — рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Кубовая, 2 Александр Маковецкий.

По его словам, в день к озеру приезжают по 5–6 КАМАЗов.

«Землю и всякие бетонные блоки бросают, всё туда возят», — добавил Маковецкий.

Он написал официальное обращение в мэрию Новосибирска с просьбой остановить строителей и спасти озеро с утками. Ему ответили, что работы на участке — запланированные (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.)

«Планировка грунтом указанной территории осуществляется компанией ООО "Альтаир" с целью благоустройства. После планировки территория по акту должна быть сдана в отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального округа. Дополнительно сообщаю, что работа по засыпке грунтом водоема несанкционированная и была приостановлена», — говорится в официальном ответе за подписью начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева.

Но жители утверждают, что машины не прекратили засыпать озеро. Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, что за благоустройство будет проведено на данном участке.

В прошлом году на берегу другого озера в Калининском районе образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Камю
8 авг 2019 в 21:50

Локоть не слышит и не хочет слышать жителей. Он делает лишь бы отвязались

китаец
8 авг 2019 в 21:49

В мэрии совершенно не следят за ходом работ в городе. Выходит Локоть тут не главный, раз позволяет такому происходить. И зачем нам такой мэр?

Генри
8 авг 2019 в 21:48

То, что мэрия не сдерживает обещания, уже привычно для города