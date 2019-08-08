Под Новосибирском нашли древние курганы с захоронениями скифских времён

Археологические раскопки продлятся ещё две с половиной недели
Фото: adm-karasuk.nso.ru
Археологи обнаружили в Карасукском районе Новосибирской области несколько древних курганов, которые предположительно относятся к скифскому периоду.
Археологические исследования в этом месте проводят учёные из Института археологии и этнографии СО РАН, рассказали в администрации Карасукского района.
По данным районной администрации, учёные провели разведку в районе деревень Чернокурья и Новая Курья и обнаружили несколько новых археологических объектов, в том числе погребальных.
«К сожалению, <…> погребальные сооружения были частично нарушены грабителями, воронки от проникновения которых хорошо видны в центре курганов. Кроме того, стало очевидно, что часть курганных насыпей подверглась полной распашке во время освоения целинных земель в советский период, а значит, археологические комплексы — могилы и рвы — скрыты под ровным слоем пашни и не могут быть найдены без применения специальных методов», — сообщили в администрации района.
В итоге археологи вместе со специалистами из Института геологи и геофизики СО РАН начали крупномасштабную геофизическую работу на курганном могильнике, который расположен к югу от деревни Новая Курья. В общей сложности специалисты охватили геофизической съемкой 23 тысячи кв. м.
«Их целью, с одной стороны, был поиск археологических объектов, не выраженных в современном рельефе, с другой стороны — определение основных элементов и внутренней структуры курганов. Полученная геомагнитная карта оправдала их ожидания: количество археологических объектов оказалось гораздо больше, чем восемь визуально зафиксированных курганных насыпей. Часть из них — это полностью распаханные "уменьшенные копии" больших курганов», — сообщили в районной администрации.
По её информации, все эти древние усыпальницы построены по единому стандарту. В центре насыпи расположена могила, которая окружена одним или двумя рвами с проходами, ориентированными по сторонам света.
«Благодаря этой информации о внутреннем устройстве курганов уже можно предполагать, что они были возведены в скифское или даже раннескифское время — ранний железный век (около 2,5–4 тысяч лет назад)», — пояснили в администрации района.
Чтобы более точно определить возраст этих захоронений, учёные должны провести дальнейшие раскопки, проанализировать находки и остатки сооружений.
«Археологические раскопки по приказу продлятся до 25 августа. <…> Сельхозпредприятию, где проводятся исследования, будет разослано уведомление о прекращении почвообрабатывающих работ, на таких участках будет разрешена только поверхностная работа — скашивание многолетних трав», – добавили в администрации района.
Ранее новосибирские учёные отчитались о результатах раскопок, которые проводились на территории микрорайона «Европейский Берег» летом 2017 года, — они нашли артефакты, которые не встречаются больше нигде в Сибири.