Под Новосибирском нашли древние курганы с захоронениями скифских времён

Археологи обнаружили в Карасукском районе Новосибирской области несколько древних курганов, которые предположительно относятся к скифскому периоду.



Археологические исследования в этом месте проводят учёные из Института археологии и этнографии СО РАН, рассказали в администрации Карасукского района.



По данным районной администрации, учёные провели разведку в районе деревень Чернокурья и Новая Курья и обнаружили несколько новых археологических объектов, в том числе погребальных.



«К сожалению, <…> погребальные сооружения были частично нарушены грабителями, воронки от проникновения которых хорошо видны в центре курганов. Кроме того, стало очевидно, что часть курганных насыпей подверглась полной распашке во время освоения целинных земель в советский период, а значит, археологические комплексы — могилы и рвы — скрыты под ровным слоем пашни и не могут быть найдены без применения специальных методов», — сообщили в администрации района.

