На стройплощадке на Богдана Хмельницкого нашли миномётный снаряд

Сергей1 8 авг 2019 в 19:47

Отголоски великой Сибирской войны! Ведь именно в том месте проходила знаменитая и и неприступная Черная линия Пашинской обороны! Все помнят этот великий подвиг, а официальные историки старательно это замалчивают! Но земля Сибирская наверх выдает свидетельства подвига Пашинских морпехов! Особенно, если это на маршруте их следования на полигон, когда они старательно выбрасывали эту чушь, чтобы не тащить её на себе на марш- броске.