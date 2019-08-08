На стройплощадке на Богдана Хмельницкого нашли миномётный снаряд

Бомбу нашли строители и позвонили в полицию
Фото: читатель НГС
Сегодня, 8 августа, в 11:00 на улице Богдана Хмельницкого, 84 на строительной площадке нашли миномётный снаряд. Фотографию бомбы в редакцию прислал читатель НГС.
«Нашли рабочие. Были все — полиция, военные. Увезли бомбу», — рассказал корреспонденту читатель НГС.
Строители сами снаряд не проверяли.
«Факт такой был. Действительно выезжали наши специалисты инженерно-технического подразделения. Снаряд не представлял опасности», — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова
В сентябре прошлого года в Заельцовском районе нашли танковый снаряд. Два года назад в августе во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд.