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На стройплощадке на Богдана Хмельницкого нашли миномётный снаряд

Снаряд проверили специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии

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Бомбу нашли строители и позвонили в полицию

Фото: читатель НГС

Сегодня, 8 августа, в 11:00 на улице Богдана Хмельницкого, 84 на строительной площадке нашли миномётный снаряд. Фотографию бомбы в редакцию прислал читатель НГС.

«Нашли рабочие. Были все — полиция, военные. Увезли бомбу», — рассказал корреспонденту читатель НГС.

Строители сами снаряд не проверяли.

«Факт такой был. Действительно выезжали наши специалисты инженерно-технического подразделения. Снаряд не представлял опасности», — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова

В сентябре прошлого года в Заельцовском районе нашли танковый снаряд. Два года назад в августе во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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8 авг 2019 в 19:47

Отголоски великой Сибирской войны! Ведь именно в том месте проходила знаменитая и и неприступная Черная линия Пашинской обороны! Все помнят этот великий подвиг, а официальные историки старательно это замалчивают! Но земля Сибирская наверх выдает свидетельства подвига Пашинских морпехов! Особенно, если это на маршруте их следования на полигон, когда они старательно выбрасывали эту чушь, чтобы не тащить её на себе на марш- броске.

торчок. ёлка
8 авг 2019 в 19:34

Не вшторивает ;) Новость не о чём. ;))

8 авг 2019 в 19:34

Эхо далёкой войны... Помню, мы с бабушкой в подвале прятались во время вражеских бомбёжек Новосибирска