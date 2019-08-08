Новосибирец продаёт за 5,5 миллиона 65-летний «Москвич-Буратино» из дерева

«Кузов "Буратино" — у него только каркас. Морда, крылья — железные. Выпускались они из-за экономии металла. В личное пользование их не давали, машины почту развозили, хлеб развозили», — уточняет продавец автомобиля.

Автомобиль был известен под названием «Буратино» — кузов у него сделан из деревянных панелей. По словам автора объявления, в 1950-е эта машина работала в Новосибирске, на ней возили различные грузы.

В Новосибирске на продажу на сервисе auto.ru выставлен раритетный автомобиль «Москвич» 401-422, выпущенный в 1954 году .

Продавец указал, что «Москвич» полностью отреставрирован в 2019 году, машина является коллекционной.

«Москвич» оснащен 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 26 л. с. и механической коробкой передач. Привод у автомобиля задний. За раритетную 65-летнюю машину владелец просит 5,5 миллиона рублей.

Деревянные панели в автомобиле делали из берёзы и фанеры, крышу — из дерматина. Со временем эти материалы приходили в негодность под осадками, поэтому деревянных машин в России остались буквально единицы.

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