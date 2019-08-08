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Новосибирец продаёт за 5,5 миллиона 65-летний «Москвич-Буратино» из дерева

«Москвичи» в 1950-х годах делали из дерева, чтобы экономить на железе

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Деревянные панели ставили из-за экономии металла

Фото: auto.ru

В Новосибирске на продажу на сервисе auto.ru выставлен раритетный автомобиль «Москвич» 401-422, выпущенный в 1954 году

Автомобиль был известен под названием «Буратино» — кузов у него сделан из деревянных панелей. По словам автора объявления, в 1950-е эта машина работала в Новосибирске, на ней возили различные грузы.

«Кузов "Буратино" — у него только каркас. Морда, крылья — железные. Выпускались они из-за экономии металла. В личное пользование их не давали, машины почту развозили, хлеб развозили», — уточняет продавец автомобиля. 

На машине перевозили мелкие грузы

На машине перевозили мелкие грузы

Продавец указал, что «Москвич» полностью отреставрирован в 2019 году, машина является коллекционной. 

«Москвич» оснащен 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 26 л. с. и механической коробкой передач. Привод у автомобиля задний. За раритетную 65-летнюю машину владелец просит 5,5 миллиона рублей. 

Деревянные панели в автомобиле делали из берёзы и фанеры, крышу — из дерматина. Со временем эти материалы приходили в негодность под осадками, поэтому деревянных машин в России остались буквально единицы.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Толик еще будет
8 авг 2019 в 20:30

К столетию москвича может и продаст, как раз рубль обесценится.

8 авг 2019 в 20:36

Неужели кто - то купит?

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8 авг 2019 в 20:32

Дорого.
Новый "Мицубиси Паджеро" дешевле.