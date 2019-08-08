«Победа» открывает рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург

Сейчас на сайте «Победы» билеты на прямой рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург с вылетом 1 октября продаются по цене от 5600 рублей.

Согласно опубликованным сведениям, летать в Санкт-Петербург авиакомпания планирует ежедневно с отправлением из Новосибирска в 5:40. В полёте пассажирам предстоит провести 4 часа 45 минут.

Информация об этом появилась в разделе «Расписание» на сайте аэропорта Толмачёво.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открывает прямые рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург на самолётах Boeing 737 — полёты начнутся в середине осени.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что это новое направление для «Победы». Сейчас рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург выполняют авиакомпании «Алроса», «Россия», а также «Сибирь» и «Глобус» из группы компаний S7.



Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа» с просьбой прокомментировать расширение маршрутной сети из Новосибирска. Ответ на момент публикации ещё не поступил.



В начале августа из Новосибирска в Москву начала летать новая авиакомпания Smartavia.