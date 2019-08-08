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Дороги и транспорт

«Победа» открывает рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург

Полёты по этому направлению начнутся осенью

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Раньше в Санкт-Петербург из Новосибирска авиакомпания «Победа» никогда не летала

Фото: Александр Ощепков / НГС

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открывает прямые рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург на самолётах Boeing 737 — полёты начнутся в середине осени.

Информация об этом появилась в разделе «Расписание» на сайте аэропорта Толмачёво.

Согласно опубликованным сведениям, летать в Санкт-Петербург авиакомпания планирует ежедневно с отправлением из Новосибирска в 5:40. В полёте пассажирам предстоит провести 4 часа 45 минут. 

Сейчас на сайте «Победы» билеты на прямой рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург с вылетом 1 октября продаются по цене от 5600 рублей.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что это новое направление для «Победы». Сейчас рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург выполняют авиакомпании «Алроса», «Россия», а также «Сибирь» и «Глобус» из группы компаний S7.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа» с просьбой прокомментировать расширение маршрутной сети из Новосибирска. Ответ на момент публикации ещё не поступил. 

В начале августа из Новосибирска в Москву начала летать новая авиакомпания Smartavia.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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8 авг 2019 в 19:05

Отличная новость для тех кто летит без багажа и ручная кладь умещается в калибратор,цена тоже классная.Жаль,что с направления на Красноярск ушла Победа, очень удобно 900 руб.билет был,хоть заплетайся.

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8 авг 2019 в 19:18

Маленькие некоторые секреты лоу-костеров (не все читают мелкий шрифт) от меня.
1. За рубежом посадочный талон стоит 25 евро, если вы не зарегались онлайн и распечатали заранее ( длится она около 4 часов). Неважно: помните ли вы своё место, сами найдёте гейт. Нужен, короче, этот талон.
2. Ручную кладь берите лучше в рюкзак. Он сомнётся и войдёт в ихнюю рамку. Если никак не входит ваш ноут в эту квадратную рамку, то выньте его и подкладите на самый низ - там есть для него пространство между решёткой и дном.
И третье, неприятно было в победе от мерзкого и весёловатого голоса-диктора Гарри Бульдога Харламова ( это комик такой).
А так, можно съездить, для первого впечатления. Дальше решайте сами.

Фото пользователя
8 авг 2019 в 19:03

Это никому не надо.