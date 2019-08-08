Рубрики
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 65.09
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Еда

Сделали «для хайпа»: на Красном проспекте открыли булочную с хлебом без муки и чиабаттой с дровами

Новый магазин появился на месте закрывшегося «Универсама удачных покупок»

Поделиться

1 716
15 Обсудить

Пшеничный хлеб, сделанный без муки

Фото: Стас Соколов / НГС

На Красном проспекте, 70 в центре Новосибирска открылся магазин необычного хлеба «Выпечка счастья». Большая часть продукции здесь предназначена для людей, которые не могут по состоянию здоровья или не хотят по убеждениям есть то, что продается в обычных пекарнях.

Магазин занял небольшой угол по соседству с торговой точкой сети «Ярче!». Раньше здесь долгие годы работал «Универсам удачных покупок», который закрылся в этом году. В булочной — две витрины и большая полка для хлебов за спиной продавцов.

«Выпечка счастья» специализируется на необычном хлебе. Так, здесь делают булки из пшеницы, которую не перемалывают в муку, а проращивают и уже в таком состоянии превращают в тесто, способное подниматься и создавать мякиш. Есть в пекарне и безглютеновый хлеб на основе рисовой муки и другие подобные вещи.

В небольшой пекарне две витрины&nbsp;

В небольшой пекарне две витрины 

Как рассказал корреспонденту НГС создатель пекарни Тимур Чегодарь, предприятие работает уже несколько лет, однако до этого момента его продукция продавалась в основном в других магазинах — в «Горожанке», «Калине-Малине» и прочих.

«Но в торговых сетях часто бывает, что какой-то продукции нет. Или она закончилась, или от неё отказались менеджеры. Поэтому мы решили всё-таки открыть свой магазин», — говорит Чегодарь.

Предприниматель признаёт, что некоторые позиции делались изначально «для хайпа», например чиабатта с берёзовыми дровами. Это чёрная булка хлеба из теста на закваске, при этом в тесто добавлен перетёртый древесный уголь. Выяснилось, что такой сорт специально покупают под Новый год и вообще на праздники, потому что на фоне чёрного мякиша очень эффектно смотрятся красная икра с маслом и другие яркие ингредиенты для бутербродов.

Хлеб тут пекут с сухофруктами и орехами

Хлеб тут пекут с сухофруктами и орехами

Кроме продукции, которая позиционируется как полезная, в пекарне делают и просто необычные для Новосибирска, но вполне традиционные хлеба. Например немецкий хлеб с семечками и хлеб с сухофруктами и орехами. Также в булочной будет продаваться пахлава по семейному рецепту Тимура Чегодаря, который родился в Баку.

Сегмент булочных в последние годы развивается в Новосибирске весьма активно. Самая крупная сеть «Хлебница» успела открыть уже 16 точек в разных районах города. Постоянно пытаются выйти на этот рынок и начинающие предприниматели. Так, зимой этого года в жилмассиве «Европейский берег» начала работать небольшая булочная с французскими багетами

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

булочная

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (15)

изольда
8 авг 2019 в 19:43

Где можно купить обычный калач?

Фото пользователя
8 авг 2019 в 18:56

Очередная тошниловка

Демократ
8 авг 2019 в 18:40

Ждем очередного митинга Бойко, посвященного этой проблеме. Девиз - Бойко дает бой хлебу. И обязательно собрать подписи, чтобы отправить их куда-нибудь (в роспотребнадзор например)