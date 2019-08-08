Сделали «для хайпа»: на Красном проспекте открыли булочную с хлебом без муки и чиабаттой с дровами

На Красном проспекте, 70 в центре Новосибирска открылся магазин необычного хлеба «Выпечка счастья». Большая часть продукции здесь предназначена для людей, которые не могут по состоянию здоровья или не хотят по убеждениям есть то, что продается в обычных пекарнях.

Магазин занял небольшой угол по соседству с торговой точкой сети «Ярче!». Раньше здесь долгие годы работал «Универсам удачных покупок», который закрылся в этом году. В булочной — две витрины и большая полка для хлебов за спиной продавцов.



«Выпечка счастья» специализируется на необычном хлебе. Так, здесь делают булки из пшеницы, которую не перемалывают в муку, а проращивают и уже в таком состоянии превращают в тесто, способное подниматься и создавать мякиш. Есть в пекарне и безглютеновый хлеб на основе рисовой муки и другие подобные вещи.



В небольшой пекарне две витрины Фото: Стас Соколов / НГС

Как рассказал корреспонденту НГС создатель пекарни Тимур Чегодарь, предприятие работает уже несколько лет, однако до этого момента его продукция продавалась в основном в других магазинах — в «Горожанке», «Калине-Малине» и прочих.

«Но в торговых сетях часто бывает, что какой-то продукции нет. Или она закончилась, или от неё отказались менеджеры. Поэтому мы решили всё-таки открыть свой магазин», — говорит Чегодарь.

Предприниматель признаёт, что некоторые позиции делались изначально «для хайпа», например чиабатта с берёзовыми дровами. Это чёрная булка хлеба из теста на закваске, при этом в тесто добавлен перетёртый древесный уголь. Выяснилось, что такой сорт специально покупают под Новый год и вообще на праздники, потому что на фоне чёрного мякиша очень эффектно смотрятся красная икра с маслом и другие яркие ингредиенты для бутербродов.



Хлеб тут пекут с сухофруктами и орехами Фото: Стас Соколов / НГС