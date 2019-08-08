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Происшествия

На закрытой военной базе под Архангельском горит судно, есть погибшие

На месте санитарная авиация. Минобороны заявляет, что справится с ЧП своими силами

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Морской испытательный полигон ВМФ находится рядом с селом Нёнокса

Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Как минимум два человека погибли и 15 пострадали во время пожара на территории воинской части под Архангельском — об этом сообщает сразу несколько федеральных СМИ со ссылкой на источники. По данным ТАСС, пожар произошел в Северодвинске: огонь вспыхнул на судне. Позже инцидент агентству подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, добавив, что на место вылетела санитарная авиация.

Известно, что место, где произошло ЧП, — закрытая территория в селе Нёнокса, где находится морской испытательный полигон ВМФ. Телеграм-канал Baza со ссылкой на Минобороны сообщает, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.

Наши коллеги из Архангельска — портал 29.RU — ведут трансляцию, следите за их онлайном. Источник подтвердил ЧП, отметив, что взрыв произошёл около девяти утра по местному времени, в округе превышен радиационный фон:

— Знаю, что взрыв на барже около воинской части там. И по слухам повышен радиационный фон. И это страшновато. 

Впрочем, в военном ведомстве говорят, что радиационный фон в норме.

Из областного центра добраться до Нёноксы непросто:&nbsp;поезд туда идёт два часа, попасть в саму деревню можно только по согласованию с военными — нужны пропуски, проверяют паспорта<br>

Из областного центра добраться до Нёноксы непросто: поезд туда идёт два часа, попасть в саму деревню можно только по согласованию с военными — нужны пропуски, проверяют паспорта

Напомним, два дня назад крупный пожар произошел в воинской части под Красноярском: из-за взрывов на складе боеприпасов пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Погиб один военнослужащий.

Фото: Кристина Полевая / 29.RU
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КОММЕНТАРИИ (28)

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8 авг 2019 в 17:29

Похоже на провокации. Пожары в Сибири, пожар на подводном аппарате, митинги в Москве, взрывы боеприпасов в Ачинске, теперь корабль в Архангельске. Кто-то пытается расшатать режим. Хотя тут явная недоработка контрразведки, плохо шпионов и диверсантов ловят.

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8 авг 2019 в 17:52

Прорыв Путина !! Очередной !!! Еще одна торпЭда с неограниченым запасом хода !!!

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8 авг 2019 в 17:22

Ачинск... Теперь Архангельск... Там и там военные базы... Уже признались бы, что подрывы делают зарубежные спецслужбы...