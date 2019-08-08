На закрытой военной базе под Архангельском горит судно, есть погибшие

Как минимум два человека погибли и 15 пострадали во время пожара на территории воинской части под Архангельском — об этом сообщает сразу несколько федеральных СМИ со ссылкой на источники. По данным ТАСС, пожар произошел в Северодвинске: огонь вспыхнул на судне. Позже инцидент агентству подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, добавив, что на место вылетела санитарная авиация.



Известно, что место, где произошло ЧП, — закрытая территория в селе Нёнокса, где находится морской испытательный полигон ВМФ. Телеграм-канал Baza со ссылкой на Минобороны сообщает, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.