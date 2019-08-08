«Она превращается в монстра»: зоозащитница обвинила подозреваемую в расчленении кота в жестокости

Руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче написала заявление в полицию с просьбой наказать девушку, которую подозревают в убийстве кота Мартина.

Два года назад Алина (имя изменено. — Прим. ред.), которую подозревают в том, что она расчленила животное и выбросила в чёрном пакете в мусорку, приходила в приют к Галине Клебче помогать животным. Тогда Клебче выгнала её после того, как заподозрила в жестокости.

«Ко мне ходила в приют <...> Один раз они [с другом] даже принесли крупу, я даже написала об этом пост. <...> А потом мы с ней разругались. Причин там было несколько. Я ей сказала: "Больше чтобы твоей ноги здесь не было, всё". Потому что мне рассказали, как она относится к животным», — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.