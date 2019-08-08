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«Она превращается в монстра»: зоозащитница обвинила подозреваемую в расчленении кота в жестокости

Глава приюта обратилась в полицию, когда узнала о проделках девушки, приходившей к ней помогать

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Галина Клебче (на фото справа) обратилась к полицейским, когда узнала, что к убийству рыжего кота Мартина может быть причастна бывшая волонтёр приюта

Фото: Густаво Зырянов / НГС / vk.com / akadem54 / Галина Клебче

Руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче написала заявление в полицию с просьбой наказать девушку, которую подозревают в убийстве кота Мартина

Два года назад Алина (имя изменено. — Прим. ред.), которую подозревают в том, что она расчленила животное и выбросила в чёрном пакете в мусорку, приходила в приют к Галине Клебче помогать животным. Тогда Клебче выгнала её после того, как заподозрила в жестокости.

«Ко мне ходила в приют <...> Один раз они [с другом] даже принесли крупу, я даже написала об этом пост. <...> А потом мы с ней разругались. Причин там было несколько. Я ей сказала: "Больше чтобы твоей ноги здесь не было, всё". Потому что мне рассказали, как она относится к животным», — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.

По её словам, у девушки на передержке часто умирали собаки и щенки, а также она могла на несколько дней оставить животных без присмотра в своей квартире. Галина Клебче написала заявление в полицию от имени организации, чтобы дать делу ход.

Девушка, которую обвиняют в убийстве кота, спокойно гуляет по двору с собакой и друзьями

Девушка, которую обвиняют в убийстве кота, спокойно гуляет по двору с собакой и друзьями

«Просто ужасно. <...>. Нельзя оставлять вот так вот. Она превращается в монстра», — добавила руководитель приюта.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента. 

«В Советском РОВД нам назначен дознаватель <...> Переговорили, договорились о передаче дополнительных сведений, заявлений, других материалов. Также ждем результатов экспертизы тела Мартина и останков других животных. Экспертиза займёт где-то 30 дней», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка убитого кота Ульяна Храмова.

Вчера корреспондент НГС побывал в доме, в мусорке которого и обнаружили расчленённого кота. Соседи девушки, которую подозревают в этом, рассказали о криках и визгах животных из её квартиры, невыносимом запахе и других чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

Этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Илга
8 авг 2019 в 18:26

Она уже монстр. Превратилась в него.

8 авг 2019 в 18:10

А вот та особа, которая так лихо над бабушкой из-за пса Жорика издевалась, не хочет вмешаться?

Обама
8 авг 2019 в 18:28

У каждого свои забавы и развлечения. Кто то любит в огороде ковырятся, а кто то со зверушками вошкается.