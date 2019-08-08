«Она превращается в монстра»: зоозащитница обвинила подозреваемую в расчленении кота в жестокости

Галина Клебче (на фото справа) обратилась к полицейским, когда узнала, что к убийству рыжего кота Мартина может быть причастна бывшая волонтёр приюта
Фото: Густаво Зырянов / НГС / vk.com / akadem54 / Галина Клебче
Руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче написала заявление в полицию с просьбой наказать девушку, которую подозревают в убийстве кота Мартина.
Два года назад Алина (имя изменено. — Прим. ред.), которую подозревают в том, что она расчленила животное и выбросила в чёрном пакете в мусорку, приходила в приют к Галине Клебче помогать животным. Тогда Клебче выгнала её после того, как заподозрила в жестокости.
«Ко мне ходила в приют <...> Один раз они [с другом] даже принесли крупу, я даже написала об этом пост. <...> А потом мы с ней разругались. Причин там было несколько. Я ей сказала: "Больше чтобы твоей ноги здесь не было, всё". Потому что мне рассказали, как она относится к животным», — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.
По её словам, у девушки на передержке часто умирали собаки и щенки, а также она могла на несколько дней оставить животных без присмотра в своей квартире. Галина Клебче написала заявление в полицию от имени организации, чтобы дать делу ход.
«Просто ужасно. <...>. Нельзя оставлять вот так вот. Она превращается в монстра», — добавила руководитель приюта.
Сейчас полиция проводит проверку инцидента.
«В Советском РОВД нам назначен дознаватель <...> Переговорили, договорились о передаче дополнительных сведений, заявлений, других материалов. Также ждем результатов экспертизы тела Мартина и останков других животных. Экспертиза займёт где-то 30 дней», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка убитого кота Ульяна Храмова.
Вчера корреспондент НГС побывал в доме, в мусорке которого и обнаружили расчленённого кота. Соседи девушки, которую подозревают в этом, рассказали о криках и визгах животных из её квартиры, невыносимом запахе и других чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.
Этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.