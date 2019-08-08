Пошёл жор: из Оби вытащили ещё одну щуку-монстра

Сибиряк поймал в Оби в Новосибирской области щуку весом в 14 килограммов — на берег её вытаскивали с помощью подсака.

Рыбак с никнеймом Stason35 рассказал об улове на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.

«Тоже решил написать про достижения. Поехали с коллегами по увлечению на дальний кордон. Клёв был умеренный, с ограниченными выходами. Приманки работали, [использовали] стандартные проверенные модели. Щука клевала от 1 до 10 килограммов. Обновил рекорд по трофею, взял из-под берега <…> на воблер», — написал рыбак на форуме.