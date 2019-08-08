Пошёл жор: из Оби вытащили ещё одну щуку-монстра

Щуку поймали в Оби за городской чертой
Фото: fishingsib.ru
Сибиряк поймал в Оби в Новосибирской области щуку весом в 14 килограммов — на берег её вытаскивали с помощью подсака.
Рыбак с никнеймом Stason35 рассказал об улове на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.
«Тоже решил написать про достижения. Поехали с коллегами по увлечению на дальний кордон. Клёв был умеренный, с ограниченными выходами. Приманки работали, [использовали] стандартные проверенные модели. Щука клевала от 1 до 10 килограммов. Обновил рекорд по трофею, взял из-под берега <…> на воблер», — написал рыбак на форуме.
Новосибирец рассказал, что, чтобы взвесить рыбу, держать весы пришлось вдвоём. Рыбачил мужчина за городом.
«Уровень владения подсаком повышен до 82-го уровня», — добавил новосибирец.
Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.
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