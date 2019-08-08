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Пошёл жор: из Оби вытащили ещё одну щуку-монстра

Рыбакам удалось поймать в Оби щуку весом в 14 килограммов — пока это рекорд сезона

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Щуку поймали в Оби за городской чертой 

Фото: fishingsib.ru

Сибиряк поймал в Оби в Новосибирской области щуку весом в 14 килограммов — на берег её вытаскивали с помощью подсака.

Рыбак с никнеймом Stason35 рассказал об улове на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.

«Тоже решил написать про достижения. Поехали с коллегами по увлечению на дальний кордон. Клёв был умеренный, с ограниченными выходами. Приманки работали, [использовали] стандартные проверенные модели. Щука клевала от 1 до 10 килограммов. Обновил рекорд по трофею, взял из-под берега <…> на воблер», — написал рыбак на форуме.

Новосибирец рассказал, что, чтобы взвесить рыбу, держать весы пришлось вдвоём. Рыбачил мужчина за городом. 

«Уровень владения подсаком повышен до 82-го уровня», — добавил новосибирец.

Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

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КОММЕНТАРИИ (3)

торчок. ёлка
8 авг 2019 в 16:51

Хватит про щук! Снятся уже. Давайте другое что нам! Даже, комментировать не хочется;) Скучно;))