Дорожники потратят полмиллиарда на ремонт Северного обхода

Ремонт на Северном обходе начнут во второй половине сентября
Фото: Александр Ощепков / НГС
«Сибуправтодор» заказал ремонт трёх участков трассы р-254 «Иртыш» в пригороде Новосибирска — начальная цена ремонта составляет почти полмиллиарда рублей.
«Речь идёт о локальном ремонте цементобетонного покрытия», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибуправтодора.
Планируется, что будет отремонтирована развязка на Колывань, а также два участка трассы протяжённостью 5 и 6 километров.
5-километровый участок начинается от моста через реку Обь до развязки на Красный Яр, 8-километровый проходит по трассе в районе станции Мочище, а также у посёлков Рябиновый и Светлый.
Согласно документам на сайте госзакупок, аукцион на контракт по ремонту состоится 27 августа. Начальная максимальная цена контракта превышает 496 миллионов рублей.
«Начало [работ]: 17 сентября 2019 года. Окончание — 1 сентября 2020 года», — отмечается в документах.
Осенью прошлого года «Сибуправтодор» заказывал ремонт 15 километров Северного обхода на левом берегу Оби.