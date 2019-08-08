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Дороги и транспорт

Дорожники потратят полмиллиарда на ремонт Северного обхода

Покрытие на федеральной трассе начнут менять уже в сентябре

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Ремонт на Северном обходе начнут во второй половине сентября

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сибуправтодор» заказал ремонт трёх участков трассы р-254 «Иртыш» в пригороде Новосибирска — начальная цена ремонта составляет почти полмиллиарда рублей.

«Речь идёт о локальном ремонте цементобетонного покрытия», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибуправтодора.

Планируется, что будет отремонтирована развязка на Колывань, а также два участка трассы протяжённостью 5 и 6 километров.

5-километровый участок начинается от моста через реку Обь до развязки на Красный Яр, 8-километровый проходит по трассе в районе станции Мочище, а также у посёлков Рябиновый и Светлый.

Согласно документам на сайте госзакупок, аукцион на контракт по ремонту состоится 27 августа. Начальная максимальная цена контракта превышает 496 миллионов рублей.

«Начало [работ]: 17 сентября 2019 года. Окончание — 1 сентября 2020 года», — отмечается в документах.

Осенью прошлого года «Сибуправтодор» заказывал ремонт 15 километров Северного обхода на левом берегу Оби.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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8 авг 2019 в 15:56

Дорожное покрытие нужно менять зимой ночью когда машин на дорогах мало.

Демократ
8 авг 2019 в 16:20

Думаю это новый повод для митинга Бойко. Девиз митинга будет примерно такой - "Бойко дает бой дорогам".

На митинге соберут подписи за то, чтобы деньги не тратили на дороги, ведь по ним ездят машины, а это ухудшает экологию.

Мнение
8 авг 2019 в 16:00

Виллы в Тоскане не успевают строить.