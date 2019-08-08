Дорожники потратят полмиллиарда на ремонт Северного обхода

«Сибуправтодор» заказал ремонт трёх участков трассы р-254 «Иртыш» в пригороде Новосибирска — начальная цена ремонта составляет почти полмиллиарда рублей.



«Речь идёт о локальном ремонте цементобетонного покрытия», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибуправтодора.

Планируется, что будет отремонтирована развязка на Колывань, а также два участка трассы протяжённостью 5 и 6 километров.

5-километровый участок начинается от моста через реку Обь до развязки на Красный Яр, 8-километровый проходит по трассе в районе станции Мочище, а также у посёлков Рябиновый и Светлый.