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Лето

Жары не будет: в Новосибирск идут ливни с порывистым ветром

К городу подобрался холодный фронт

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Синоптики ждут ливни сегодня и будущей ночью

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — погода станет неустойчивой из-за нового холодного фронта, пришедшего в регион.

Сейчас синоптики ждут распространения прохладных воздушных масс с запада.

«На фоне циклонической активности эти атмосферные фронты могут 9-го [августа] и в ночь на 10-е вызвать ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами. И мы ждём понижения температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночные часы 10 августа ожидается до +6…+11 градусов, местами до +16 градусов тепла. Дневные температуры будут не выше +20...+25 градусов.

«11-го числа вновь произойдёт перестройка потоков в атмосфере на юго-западные, и предполагается в связи с этим повышение температуры, воздушные массы снова пойдут с юго-запада. Температурный фон снова будет в пределах 9–14 [градусов тепла] ночью и 24–29 — днём. И поскольку будет область высокого атмосферного давления, как мы говорим, барический гребень, то осадки 11-го [августа] маловероятны», — сообщил Ягудин.

Первый холодный фронт наблюдался накануне — в Новосибирске прошёл дождь и температура снизилась по сравнению с аномально жаркой неделей.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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9 авг 2019 в 07:46

Плевать... Пусть хоть весь новосибирск затопит... Нахожусь в Барселоне на отдыхе...

лена путина
9 авг 2019 в 07:47

мы это слышим вторую неделю. то град обезали. так что - не верю.

вадим
9 авг 2019 в 08:19

Это уже какая по счету новость про ливни и дубак? Где они? Ну покапал вчера дождик местами и все. Расскажите уже Ягудину про интернет. Там есть прогнозы, которые сбываются.