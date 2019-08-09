Жары не будет: в Новосибирск идут ливни с порывистым ветром

«На фоне циклонической активности эти атмосферные фронты могут 9-го [августа] и в ночь на 10-е вызвать ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами. И мы ждём понижения температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — погода станет неустойчивой из-за нового холодного фронта, пришедшего в регион.

В ночные часы 10 августа ожидается до +6…+11 градусов, местами до +16 градусов тепла. Дневные температуры будут не выше +20...+25 градусов.

«11-го числа вновь произойдёт перестройка потоков в атмосфере на юго-западные, и предполагается в связи с этим повышение температуры, воздушные массы снова пойдут с юго-запада. Температурный фон снова будет в пределах 9–14 [градусов тепла] ночью и 24–29 — днём. И поскольку будет область высокого атмосферного давления, как мы говорим, барический гребень, то осадки 11-го [августа] маловероятны», — сообщил Ягудин.

Первый холодный фронт наблюдался накануне — в Новосибирске прошёл дождь и температура снизилась по сравнению с аномально жаркой неделей.