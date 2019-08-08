Не помог даже иммуноглобулин: в Новосибирске от укуса клеща умер друг музыканта Макса Покровского

Новосибирец Влад Лабецкий умер в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита. О смерти Лабецкого в соцсетях сообщили его подруга Татьяна Бульонкова и музыкант Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело!». Влад Лабецкий работал в IT-компании в Академгородке, он же был админом сайта группы «Ногу свело!». В середине июня его укусил клещ на оживлённой тропинке на улице Терешковой в Академгородке, рассказала корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова. «Он шёл на дачу по обычной дорожке дачной, которая выходит из Академгородка с улицы Терешковой, и его, судя по всему, укусил клещ, который был на этой дорожке. Дорожка общая, дачная, по ней ходят десятки людей», — рассказала корреспонденту НГС подруга Влада Татьяна Бульонкова.



Влад в тот же день, по словам Татьяны, обратился в больницу, где ему поставили иммуноглобулин, а клеща забрали на проверку. Анализ показал, что он был переносчиком энцефалита и боррелиоза.

«Примерно через две недели у него появились первые симптомы <…> У него поднялась температура, начала болеть голова», — объясняет Татьяна Бульонкова.

Влада, как рассказывает его подруга, госпитализировали в инфекционную больницу, где он через некоторое время впал в кому.

«Врачи признали, что это самая тяжелая из существующих форм энцефалита. <…> Это было очень тяжело. Поскольку не существует каких-то действенных способов лечения и есть только какие-то экспериментальные способы, мы собирали и искали доноров, у которых, возможно, есть антитела», — добавила девушка.

Влад, по словам девушки, ненадолго пришёл в себя в реанимации, а затем его состояние резко ухудшилось. В среду, 7 августа, он умер.

«Он очень спортивный, непьющий, некурящий <…> Он был не привит <…> Привитые тоже болеют, много знакомых привитых болело. Но прививка, возможно, его спасла бы, но это ещё спасибо нашей этой Толоконской, потому что она вечно говорит, что укусы клеща полезны и так далее. Вот ей бы сейчас в глаза посмотреть, честно говоря. Она же такая антипрививочница большая, гомеопат. Вот это в том числе её пропаганда, что у нас нет австрийских препаратов, что у нас как-то всё это исследование не финансируются нормально, что нет каких-то протоколов», — заявила Татьяна.

Девушка добавила, что сама, как и многие новосибирцы, опрометчиво надеется на действие иммуноглобулина. «Влад сделал всё ровно так, как положено, как указано, и он всё равно погиб. Томский иммуноглобулин не работает, получается. <…> Говорят, что инфекционка просто забита больными клещевым энцефалитом. <…> Всякая гомеопатия не работает. Работают только прививки», — объяснила девушка.

Своим другом назвал Лабецкого и рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский. «Сегодня пришла неожиданная ужасная новость — не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого. Он был не только преданным поклонником группы, очень бережно на протяжении многих лет собирая архив, который мы использовали при создании сериала «30/30. 30 лет за 30 недель», но и нашим настоящим другом, исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов прийти на помощь», — написал Макс Покровский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Канал Nogu Sveló! / youtube.com