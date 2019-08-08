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Футболистов «Новосибирска» отвезут в колонию после трёх проигранных матчей

В руководстве колонии работают футбольные фанаты

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В колонию решили не везти молодых футболистов

Фото: vk.com/fcnsk, Татьяна Фатеева

Игроки нового футбольного клуба «Новосибирск» отправятся на матч в колонию № 2 ГУФСИН по Новосибирской области — об этом попросило руководство исправительного учреждения.

Мероприятие с игроками ФК «Новосибирск» состоится в колонии в воскресенье, 11 августа.

«У нас на встрече с болельщиками к нам обратился один из руководителей этой колонии, который увлечён футболом, и предложил такое мероприятие провести. Социально-значимое для людей, которым сейчас не просто. Главный тренер, Игорь Чугайнов, сразу откликнулся, мы выбрали дату и согласовали план мероприятия. У нас там будет небольшая экскурсия, мастер-классы, футбол, совместное фотографирование и чаепитие», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

По его словам, мероприятие рассчитано на 4 часа. В колонию поедут 11 футболистов и тренерский штаб.

«Самых молодых [игроков] не стали с собой брать», — добавил Дмитрий Кондратьев.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». В первых числах августа футбольный клуб «Новосибирск» начнёт свои выступления в Профессиональной футбольной лиге — НГС подготовил календарь игр для футбольных болельщиков.

Сезон начался для новой команды не очень удачно: 28 июля они проиграли свой первый матч 1/128 финала Олимп-Кубка России по футболу команде из Барнаула. В Чите 3 августа прошёл первый матч первенства ПФЛ — «Новосибирск» проиграл «Чите» со счётом 2:4. А 6 августа «Новосибирск» проиграл иркутском «Зениту»

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КОММЕНТАРИИ (26)

ЫЫЫ
8 авг 2019 в 13:20

Там их и оставьте.

Фото пользователя
8 авг 2019 в 13:19

Название - огонь! Даже "ГазМяс" лучше звучит.

АВА
8 авг 2019 в 13:29

вот чего у НГСа не отнять - так это умения делать заголовки статей:)