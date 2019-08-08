Футболистов «Новосибирска» отвезут в колонию после трёх проигранных матчей

Игроки нового футбольного клуба «Новосибирск» отправятся на матч в колонию № 2 ГУФСИН по Новосибирской области — об этом попросило руководство исправительного учреждения.

Мероприятие с игроками ФК «Новосибирск» состоится в колонии в воскресенье, 11 августа.

«У нас на встрече с болельщиками к нам обратился один из руководителей этой колонии, который увлечён футболом, и предложил такое мероприятие провести. Социально-значимое для людей, которым сейчас не просто. Главный тренер, Игорь Чугайнов, сразу откликнулся, мы выбрали дату и согласовали план мероприятия. У нас там будет небольшая экскурсия, мастер-классы, футбол, совместное фотографирование и чаепитие», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.