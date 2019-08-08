Пенсионерка забрала из банкомата в ТЦ забытые деньги и пошла под суд за кражу

Посетительница торгово-развлекательного центра забыла 6500 рублей в лотке банкомата и поняла свою ошибку спустя минуту, но деньги за это время уже украли

Сегодня в Новосибирске завершился суд по уголовному делу о краже денег, которые забыла в лотке банкомата посетительница торгово-развлекательного центра на «Родниках».

Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

По данным прокуратуры, 16 января 2019 года сибирячка пришла в ТРЦ «Кристалл» на улице Тюленина и сняла 6500 рублей в банкомате Сбербанка, но забыла забрать их из лотка.

Как следует из показаний потерпевшей, она забыла деньги, когда очень спешила. Вернувшись к банкомату через минуту, она увидела, что там уже скопилась очередь. Потерпевшая спросила у стоящих там мужчины и женщины, не видели ли они её денег. Мужчина ответил, что не видел и что банкомат, скорее всего, забрал их обратно. Женщина тоже пояснила, что денег не брала. В итоге потерявшая деньги посетительница торгового центра встала в очередь к банкомату и сняла с карты ещё 6500 рублей.



«17 января около 19 часов ей на мобильный телефон поступило сообщение о том, что обе операции на сумму 6500 рублей были проведены успешно, что ею были сняты денежные средства по 6500 рублей два раза. Впоследствии после многочисленных обращений в ПАО "Сбербанк" она поняла, что кто-то похитил снятые ею и забытые в лотке <…> денежные средства», — привели в прокуратуре Калининского района показания потерпевшей.

Сибирячка поясняла, что эта сумма для неё значительная, так как у неё с мужем двое маленьких детей и ипотека. Позже потерпевшая узнала от полицейских, что они отыскали женщину, которая забрала деньги из лотка банкомата. Так 59-летняя пенсионерка из Калининского района оказалась на скамье подсудимых по обвинению в краже (п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ). Как пояснили в прокуратуре Калининского района, ещё на стадии расследования уголовного дела она написала явку с повинной, признала вину и вернула 6500 рублей. Из показаний, которые забравшая деньги пенсионерка дала ещё в статусе подозреваемой, следует, что женщина пришла в торговый центр «Кристалл», чтобы снять со своей карты 40 тысяч рублей. Когда она подошла к банкомату Сбербанка, рядом никого не было, а в лотке лежали забытые деньги. В итоге пенсионерка взяла их, а потом и потратила.