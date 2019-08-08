Московские историки вступились за одну из старейших школ Новосибирска, которую хотят снести

Старое здание 1930-х годов постройки хотят снести, но историки пытаются его сохранить
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников в Москве выступил за сохранение новосибирской школы
Об этом сообщила председатель совета новосибирского отделения ВООПИиК Наталия Шамина на своей странице в Facebook:
«Председатель ЦС ВООПИиК А.Г. Демидов выражает обеспокоенность планами сноса в Новосибирске не только этой, но и других довоенных школ и призывает сохранить их для будущих поколений. "Эти шкoлы являются пaмятными знaкaми истории гopoдa и стpaны, уничтoжeниe кoтopыx нeдoпyстимo с этичecкoй тoчки зpeния". Будем надеяться, что голос авторитетнейшей всероссийской организации по охране наследия будет услышан нашими властями. <...> В городе не одна школа этих лет постройки отремонтирована с заменой перекрытий. Почему нельзя отремонтировать и отреставрировать эту, самую красивую школу в городе?».
Школу
Недавно стало известно о сносе другой старой школы — гимназии