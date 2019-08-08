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Город

Московские историки вступились за одну из старейших школ Новосибирска, которую хотят снести

Разрушающуюся школу предлагают отремонтировать, а не уничтожать

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Старое здание 1930-х годов постройки хотят снести, но историки пытаются его сохранить

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников в Москве выступил за сохранение новосибирской школы № 54 — председатель совета направил письмо губернатору Андрею Травникову. 

Об этом сообщила председатель совета новосибирского отделения ВООПИиК Наталия Шамина на своей странице в Facebook:

«Председатель ЦС ВООПИиК А.Г. Демидов выражает обеспокоенность планами сноса в Новосибирске не только этой, но и других довоенных школ и призывает сохранить их для будущих поколений. "Эти шкoлы являются пaмятными знaкaми истории гopoдa и стpaны, уничтoжeниe кoтopыx нeдoпyстимo с этичecкoй тoчки зpeния". Будем надеяться, что голос авторитетнейшей всероссийской организации по охране наследия будет услышан нашими властями. <...> В городе не одна школа этих лет постройки отремонтирована с заменой перекрытий. Почему нельзя отремонтировать и отреставрировать эту, самую красивую школу в городе?».

Школу № 54 на улице Крылова планируют к сносу больше 10 лет. В здании 1930-х годов с трещинами на стенах, прогнившими полами и трубами до сих пор учатся дети. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры и лицом города. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИиК, но памятником её не признала, таким образом разрешив сносить. Историки пожаловались на это решение в Генпрокуратуру РФ

Недавно стало известно о сносе другой старой школы — гимназии № 3 в Академгородке. Вместо неё тоже хотят построить новую.

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КОММЕНТАРИИ (47)

8 авг 2019 в 12:35

Здание красивое, отреставрировать и пускай в городе будет что-то историческое. А не одни БЦ. А для школы место найти можно . Если думать о том, что мы оставим своим детям.
Хотя дети верхних чиновников стопудов здесь не будут существовать

С той стороны
8 авг 2019 в 12:34

Снести эту рухлядь надо , старьё.. какое наследие ? Вот вам за ЕДРО голосовали получили ... голосуйте за КПРФ, они это не допустят ! Хозяйственники , народна партия, СССР такого бардака не было !

Дум
8 авг 2019 в 12:48

Мэрии лишь бы снести, и землю повыгоднее потом загнать. Сомневаюсь, что там школа будет.