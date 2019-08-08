Московские историки вступились за одну из старейших школ Новосибирска, которую хотят снести

«Председатель ЦС ВООПИиК А.Г. Демидов выражает обеспокоенность планами сноса в Новосибирске не только этой, но и других довоенных школ и призывает сохранить их для будущих поколений. "Эти шкoлы являются пaмятными знaкaми истории гopoдa и стpaны, уничтoжeниe кoтopыx нeдoпyстимo с этичecкoй тoчки зpeния". Будем надеяться, что голос авторитетнейшей всероссийской организации по охране наследия будет услышан нашими властями. <...> В городе не одна школа этих лет постройки отремонтирована с заменой перекрытий. Почему нельзя отремонтировать и отреставрировать эту, самую красивую школу в городе?».

Об этом сообщила председатель совета новосибирского отделения ВООПИиК Наталия Шамина на своей странице в Facebook:

Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников в Москве выступил за сохранение новосибирской школы № 54 — председатель совета направил письмо губернатору Андрею Травникову.

Школу № 54 на улице Крылова планируют к сносу больше 10 лет. В здании 1930-х годов с трещинами на стенах, прогнившими полами и трубами до сих пор учатся дети. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры и лицом города. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИиК, но памятником её не признала, таким образом разрешив сносить. Историки пожаловались на это решение в Генпрокуратуру РФ.