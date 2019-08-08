Прокуратура заказала роскошную машину c кожаным салоном за 2,5 миллиона

В июне генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда не было ни одного предложения от поставщиков

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе решило купить легковую машину за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть беспроводная зарядка для смартфонов и подогрев сидений. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования.

В июне этого года генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции. Согласно сайту госзакупок, в июне не поступило ни одной заявки от поставщиков.

Информация о новых торгах появилась на сайте госзакупок 7 августа. Согласно документам, автомобилю не обязательно быть новым, но его пробег не должен превышать 5 тысяч километров. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2 литра, а его мощность — не больше 250 л.с. Согласно документам закупки, ведомство собирается купить легковой автомобиль, который не был в ремонте, не находится в залоге или под арестом, без дефектов покраски и кузова.

У машины должна быть автоматическая коробка передач, в которой не меньше 8 скоростей. Машина должна быть оснащена 4-х цилиндровым двигателем, работающим на бензине. Цвет машины обязательно должен быть чёрным. Помимо этого, машина должна быть оборудована подушками безопасности, а в комплекте к ней должен идти комплект зимней резины.

По оценке редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала габаритный представительский седан Genesis G80 (длина 5 метров). Его оснащение во многом ориентировано на пассажиров на заднем ряду кресел: блок управления аудиосистемой в заднем подлокотнике, шторка на заднем стекле с электроприводом, комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, подогрев сидений, раздельный климат-контроль.