Прокуратура заказала роскошную машину c кожаным салоном за 2,5 миллиона

В июне генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда не было ни одного предложения от поставщиков
Фото: Hyundai Motor
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе решило купить легковую машину за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть беспроводная зарядка для смартфонов и подогрев сидений. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования.
В июне этого года генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции. Согласно сайту госзакупок, в июне не поступило ни одной заявки от поставщиков.
Информация о новых торгах появилась на сайте госзакупок 7 августа. Согласно документам, автомобилю не обязательно быть новым, но его пробег не должен превышать 5 тысяч километров. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2 литра, а его мощность — не больше 250 л.с. Согласно документам закупки, ведомство собирается купить легковой автомобиль, который не был в ремонте, не находится в залоге или под арестом, без дефектов покраски и кузова.
У машины должна быть автоматическая коробка передач, в которой не меньше 8 скоростей. Машина должна быть оснащена 4-х цилиндровым двигателем, работающим на бензине. Цвет машины обязательно должен быть чёрным. Помимо этого, машина должна быть оборудована подушками безопасности, а в комплекте к ней должен идти комплект зимней резины.
По оценке редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала габаритный представительский седан Genesis G80 (длина 5 метров). Его оснащение во многом ориентировано на пассажиров на заднем ряду кресел: блок управления аудиосистемой в заднем подлокотнике, шторка на заднем стекле с электроприводом, комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, подогрев сидений, раздельный климат-контроль.
Genesis является премиальным суббрендом корейской компании Hyundai, под этой маркой выпускают три седана разной длины и мощности — G70, G80 и G90. Genesis позиционируется, как премиум, но конкурирует с Mercedes, BMW ценами вдвое ниже.
Стоимость Genesis G80 по прайсу начинается от 2 790 000 рублей. Пока неизвестно, как прокуратура намерена уложиться в 2,5 миллиона рублей.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу с просьбой прокомментировать, для каких целей приобретается автомобиль. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В 2015 году Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором запретил госслужащим покупать автомобили дороже 2,5 миллиона рублей и мощнее 200 лошадиных сил. Аналогичное постановление было подписано и правительством Новосибирской области в самом конце декабря 2015 года.
Три года назад в Новосибирске задержали чиновника Илгиза Гарифуллина за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов чиновник получил от представителя компании «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.