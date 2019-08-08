«В армии майор удивлялся»: в Новосибирске живет двойник Пола Уокера — звезды фильмов «Форсаж»

В Новосибирске живёт двойник звезды «Форсажа» Пола Уокера. Внешнее сходство Влада Деморчука с актером заметили ещё в старшей школе, хотя сам он не считает себя копией голливудского актёра.

«Знакомые все говорят. Первыми заметили в школе в Искитиме одноклассники. Когда пошёл в армию, майор, как только я приехал, сразу меня заметил и удивлялся, потом я перешёл в другую часть — там то же самое. Сам к себе я уже привык — смотрю в зеркало и не могу понять [сильно похож или не очень]. Мы смеёмся над этим. Смотрел фильмы с ним, пытался найти сходства — немного есть что-то в чертах лица, но я сам ещё не привык к этому», — считает Влад Деморчук.