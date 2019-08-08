«В армии майор удивлялся»: в Новосибирске живет двойник Пола Уокера — звезды фильмов «Форсаж»

Влад Деморчук похож на известного актёра, словно они родные братья
Фото: Влад Деморчук / pikabu.ru
В Новосибирске живёт двойник звезды «Форсажа» Пола Уокера. Внешнее сходство Влада Деморчука с актером заметили ещё в старшей школе, хотя сам он не считает себя копией голливудского актёра.
«Знакомые все говорят. Первыми заметили в школе в Искитиме одноклассники. Когда пошёл в армию, майор, как только я приехал, сразу меня заметил и удивлялся, потом я перешёл в другую часть — там то же самое. Сам к себе я уже привык — смотрю в зеркало и не могу понять [сильно похож или не очень]. Мы смеёмся над этим. Смотрел фильмы с ним, пытался найти сходства — немного есть что-то в чертах лица, но я сам ещё не привык к этому», — считает Влад Деморчук.
В фильмах «Форсаж» герой Уокера Брайан О'Коннер работает полицейским под прикрытием, который внедряется в банду гонщиков. Его сибирский двойник тоже все время возится с машинами. Внешнее сходство помогло Владу Деморчуку найти работу — как и О'Коннер, он любит автомобили и недавно устроился автослесарем. В социальных сетях парень взял никнейм в честь героя «Форсажа» и периодически повторяет узнаваемые кадры из фильмов с Уокером.
«Я работаю в "Гараже 54" автослесарем. Я пришёл к ним с этой целью — снять совместное видео, целенаправленно им написал. Работаю на своём месте не так давно, изначально хотели просто снять ролик или фотосессию в стиле «Форсажа» с их машинами. В "Гараже 54" проводим различные эксперименты с авто, иногда готовим к соревнованиям. При встрече разговорились, и ребята предложили у них работать, теперь работаю с машинами, и контент в соцсетях стал соответствующий, из-за этого очень много комментариев стало появляться о схожести», — добавил Влад Деморчук.
Для некоторых новосибирцев внешняя схожесть с известными людьми становится становится способом заработка — профессиональные двойники знаменитостей рассказали, как и сколько зарабатывают, изображая звёзд.