В Новосибирске резко подорожали микроквартиры

Среди микроквартир распространённый вариант — это 3-комнатная хрущёвка, поделённая на три студии
Фото: N1.RU
В Новосибирске резко выросли цены на квартиры-студии — за год такое жильё подорожало в среднем на 18,6%, а один квадрат в студиях теперь стоит 74,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.
Средняя цена квартиры-студии площадью 25 кв. м в июле составила 1,8 миллиона рублей, а в целом стоимость таких квартир по городу варьируется от 1,3 миллиона рублей в Первомайском районе до 3 миллионов рублей в центре при площади 30 кв. м.
Первомайка сохраняет лидерство по числу подобных предложений, хотя ежегодно оно снижается: за два года количество объявлений о продаже студий сократилось на 14%. В Ленинском районе студий, наоборот, стало больше в 2 раза — сейчас они занимают 14% от всего объёма предложений квартир в этом районе.
Подорожали за год даже микроквартиры площадью до 20 кв. м — на 15,7%, до 70,7 тысячи рублей, тогда как их стало меньше на 1%.
«Сейчас микроквартиры — самый малочисленный сегмент на ранке жилой недвижимости, — подчёркивают аналитики N1.RU. — В него входят гостинки в старых домах-общежитиях, очень маленькие студии в новых домах экономкласса и даже комнаты в квартирах, в которых установлены санузлы. Минимальная площадь отдельных квартир начинается от 11 квадратов».
Одна из таких квартир (формально это комната) продаётся на улице Пермитина, 12, на 1-м этаже 5-этажной хрущёвки, за 950 тысяч рублей. В описании указано, что в комнате оборудованы санузел и кухонная зона, а перепланировка узаконена.
По предположению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, спрос на такие варианты вряд ли вырастет в ближайшее время, потому что снижение ставок по ипотеке стимулирует покупателей искать более комфортное жильё. В прошлом году аналитики также отмечали, что застройщики сильно снизили количество однокомнатных студий в своих проектах.