В Новосибирске резко подорожали микроквартиры

В Новосибирске резко выросли цены на квартиры-студии — за год такое жильё подорожало в среднем на 18,6%, а один квадрат в студиях теперь стоит 74,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.



Средняя цена квартиры-студии площадью 25 кв. м в июле составила 1,8 миллиона рублей, а в целом стоимость таких квартир по городу варьируется от 1,3 миллиона рублей в Первомайском районе до 3 миллионов рублей в центре при площади 30 кв. м.



Первомайка сохраняет лидерство по числу подобных предложений, хотя ежегодно оно снижается: за два года количество объявлений о продаже студий сократилось на 14%. В Ленинском районе студий, наоборот, стало больше в 2 раза — сейчас они занимают 14% от всего объёма предложений квартир в этом районе.

