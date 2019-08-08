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В Новосибирске резко подорожали микроквартиры

Число квартир-студий тоже растёт вопреки трендам

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Среди микроквартир распространённый вариант — это 3-комнатная хрущёвка, поделённая на три студии

Фото: N1.RU

В Новосибирске резко выросли цены на квартиры-студии — за год такое жильё подорожало в среднем на 18,6%, а один квадрат в студиях теперь стоит 74,5 тысяч рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.

Средняя цена квартиры-студии площадью 25 кв. м в июле составила 1,8 миллиона рублей, а в целом стоимость таких квартир по городу варьируется от 1,3 миллиона рублей в Первомайском районе до 3 миллионов рублей в центре при площади 30 кв. м.

Первомайка сохраняет лидерство по числу подобных предложений, хотя ежегодно оно снижается: за два года количество объявлений о продаже студий сократилось на 14%. В Ленинском районе студий, наоборот, стало больше в 2 раза — сейчас они занимают 14% от всего объёма предложений квартир в этом районе.

Подорожали за год даже микроквартиры площадью до 20 кв. м — на 15,7%, до 70,7 тысячи рублей, тогда как их стало меньше на 1%.

«Сейчас микроквартиры — самый малочисленный сегмент на ранке жилой недвижимости, — подчёркивают аналитики N1.RU. — В него входят гостинки в старых домах-общежитиях, очень маленькие студии в новых домах экономкласса и даже комнаты в квартирах, в которых установлены санузлы. Минимальная площадь отдельных квартир начинается от 11 квадратов».

Одна из таких квартир (формально это комната) продаётся на улице Пермитина, 12, на 1-м этаже 5-этажной хрущёвки, за 950 тысяч рублей. В описании указано, что в комнате оборудованы санузел и кухонная зона, а перепланировка узаконена.

По предположению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, спрос на такие варианты вряд ли вырастет в ближайшее время, потому что снижение ставок по ипотеке стимулирует покупателей искать более комфортное жильё. В прошлом году аналитики также отмечали, что застройщики сильно снизили количество однокомнатных студий в своих проектах.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Выдаю кредиты
8 авг 2019 в 12:07

Это будки для менеждеров. Они всёравно до конца жизни будут отрабатывать ипотеку за эту конуру. Жить на окраине города и вечно оплачивать кредиты, вот удел тех кто предал свою родину и отчий дом. Всегда жалел таких брошенок.

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8 авг 2019 в 12:09

Ненавижу слово «студия» и всё, что с этим словом ассоциируется и к нему косвенно относится.
Дебильный тренд америкосовский.

Люди сломя голову берут эти студии на двоих молодожен в ипотеку 24 квадрата, потом, как ребенку исполнилось год, не знают что делать с такими немощными ипотечными квадратами. Ни продать, ни съехать.

Еще прикалывает: трехкомнатная студия. вы прикололись? Это обычная двухкомнатная квартира. Да и если »по чесноку», то если делаете такие студи, то кухню делайте стандартную, а жил. площадь большими комнатами, а то кухню сделают большую, ни разделить, ничего с ней не сделаешь, так как отделенная комната подойдет чисто только поставить одноместную кровать, да с трудом к ней подберешься.

А в больших кухнях, сами живите, застройщики! Спите, какайте, на плите электрической ночуйте. А что? раньше на печи спали же. Что такого же, согласны?

С той стороны
8 авг 2019 в 12:03

И потом жители этих типа студий едут отдыхать в Горный Алтай и там снимают точно такие же фанерные будки метр на метр за триста рублей сукти что бы типа отдохнуть....а я все думал ...для кого эти будки в Горном стоят ....кто вообще в них жить может ??