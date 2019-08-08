Коммунальщики раскопали три полосы Бердского шоссе на выезде из Академгородка

Сегодня, 8 августа, в Советском районе Новосибирска сузили на три полосы участок Бердского шоссе.

«Сужение произведено на две полосы по направлению движения в сторону Бердска и на одну полосу — по направлению в сторону Новосибирска. Ограничение связано с работами на водопроводе», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Работы идут около АЗС на Бердском шоссе, 500, между поворотом на проспект Строителей и остановкой «Клиника Мешалкина». Дорога будет сужена до 12 августа.