8 августа четверг
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.09
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Коммунальщики раскопали три полосы Бердского шоссе на выезде из Академгородка

Рабочие 5 дней будут ремонтировать водопровод

Поделиться

2 250
20 Обсудить

В сторону Новосибирска на Бердском шоссе закрывают одну полосу, в сторону Бердска — на две

Фото: google.ru/maps

Сегодня, 8 августа, в Советском районе Новосибирска сузили на три полосы участок Бердского шоссе.

«Сужение произведено на две полосы по направлению движения в сторону Бердска и на одну полосу — по направлению в сторону Новосибирска. Ограничение связано с работами на водопроводе», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. 

Работы идут около АЗС на Бердском шоссе, 500, между поворотом на проспект Строителей и остановкой «Клиника Мешалкина». Дорога будет сужена до 12 августа.

Сужение сделали напротив дилерского центра «Патриот Авто»

Сужение сделали напротив дилерского центра «Патриот Авто»

В начале августа рабочие перекрыли движение по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска из-за прокладки тепловой сети на месяц.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Бердское шоссесужение дороги

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (20)

Шнырь
8 авг 2019 в 11:35

Олени уже предвкушают как они будут устраивать в этом месте дтп, перекрывая движение наглухо

да уж
8 авг 2019 в 11:32

Недавно положенный асфальт будут вскрывать? Круто.

Фото пользователя
8 авг 2019 в 11:41

Для меня всегда загадка, зачем инженерные коммуникации прокладывают под дорогами? А если прокладывают, почему не делают их в этом месте вечными?