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Дороги и транспорт

На Богдана Хмельницкого встали трамваи: самогруз врезался в «Тойоту» на путях

Авария помешала трамвайному маршруту № 14

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Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути

Фото: «Автоспас»

Утром 8 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Toyota и самогруз Isuzu — из-за аварии оказалось парализовано движение трамвая № 14.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 9:50 недалеко от дома № 5 на улице Богдана Хмельницкого.

Из-за аварии трамваи не могут продолжить маршрут

Из-за аварии трамваи не могут продолжить маршрут

«Toyota двигалась по Богдана Хмельницкого со стороны Бардина в сторону Сухого Лога. Самогруз Isuzu двигался во встречном направлении, возле дома № 5 совершал разворот. Водитель смотрел вправо, не заметил, что Тойота остановилась на трамвайных путях и допустил столкновение», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».

Шесть трамваев <nobr class="_">№ 14</nobr> ждут, когда столкнувшиеся машины уберут с путей

Шесть трамваев № 14 ждут, когда столкнувшиеся машины уберут с путей

Согласно онлайн карте ЦУГАЭТ, сейчас на улице Богдана Хмельницкого скопилось несколько трамваев № 14, которые не могут продолжить маршрут из-за аварии.


Ранее стало известно, что на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Злоумышленник
8 авг 2019 в 10:42

Первая приличная и приятная новость!
Стоят трамваи, никого не трогают, а деньги идут.
Торопиться не надо!

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8 авг 2019 в 10:38

Варавайка называется самогруз?)) хотя при ворах возможно всё))

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8 авг 2019 в 10:47

Опять прули пакостят. Когда их уже запретят в Новосибирске эксплуатировать?