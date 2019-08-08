На Богдана Хмельницкого встали трамваи: самогруз врезался в «Тойоту» на путях

Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути
Фото: «Автоспас»
Утром 8 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Toyota и самогруз Isuzu — из-за аварии оказалось парализовано движение трамвая
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 9:50 недалеко от дома
«Toyota двигалась по Богдана Хмельницкого со стороны Бардина в сторону Сухого Лога. Самогруз Isuzu двигался во встречном направлении, возле дома
Согласно онлайн карте ЦУГАЭТ, сейчас на улице Богдана Хмельницкого скопилось несколько трамваев
Ранее стало известно, что на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.