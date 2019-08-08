На Богдана Хмельницкого встали трамваи: самогруз врезался в «Тойоту» на путях

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 9:50 недалеко от дома № 5 на улице Богдана Хмельницкого.

Утром 8 августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Toyota и самогруз Isuzu — из-за аварии оказалось парализовано движение трамвая № 14 .

Из-за аварии трамваи не могут продолжить маршрут

«Toyota двигалась по Богдана Хмельницкого со стороны Бардина в сторону Сухого Лога. Самогруз Isuzu двигался во встречном направлении, возле дома № 5 совершал разворот. Водитель смотрел вправо, не заметил, что Тойота остановилась на трамвайных путях и допустил столкновение», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».

Шесть трамваев № 14 ждут, когда столкнувшиеся машины уберут с путей

Согласно онлайн карте ЦУГАЭТ, сейчас на улице Богдана Хмельницкого скопилось несколько трамваев № 14 , которые не могут продолжить маршрут из-за аварии.



Ранее стало известно, что на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.