Во дворе на Красном проспекте подожгли «Лексус»

Сегодня утром рядом с десятиэтажкой в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду».



Пожар случился рядом с домом № 232/1 на Красном проспекте в пятом часу утра. Пожарные выехали в 4:58 и спустя пять минут уже были на месте, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



«На момент прибытия горел автомобиль ["Лексус"], была угроза рядом стоящим автомобилям», — описали ситуацию в МЧС.



В ведомстве уточнили, что пожарные потушили открытый огонь спустя три минуты после приезда, а полностью справились с возгоранием в 5:12. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек и салон «Лексуса» на общей площади 8 кв. м, а также лакокрасочное покрытие «Мазды 6» на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

