Во дворе на Красном проспекте подожгли «Лексус»

Огонь повредил две машины — в МЧС предполагают, что это мог быть поджог
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Сегодня утром рядом с десятиэтажкой в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду».
Пожар случился рядом с домом
«На момент прибытия горел автомобиль ["Лексус"], была угроза рядом стоящим автомобилям», — описали ситуацию в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожарные потушили открытый огонь спустя три минуты после приезда, а полностью справились с возгоранием в 5:12. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек и салон «Лексуса» на общей площади 8 кв. м, а также лакокрасочное покрытие «Мазды 6» на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
«Материальный ущерб устанавливается, причина [пожара] тоже устанавливается, предположительно поджог», — добавили в МЧС.
Ранее в «Снегирях» облили бензином и подожгли «Мазду Демио». Также от огня пострадала припаркованная рядом «Тойота».