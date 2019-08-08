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Происшествия

Во дворе на Красном проспекте подожгли «Лексус»

Огонь перекинулся на припаркованную рядом «Мазду»

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Огонь повредил две машины — в МЧС предполагают, что это мог быть поджог

Фото: vk.com/act54

Сегодня утром рядом с десятиэтажкой в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду».

Пожар случился рядом с домом № 232/1 на Красном проспекте в пятом часу утра. Пожарные выехали в 4:58 и спустя пять минут уже были на месте, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«На момент прибытия горел автомобиль ["Лексус"], была угроза рядом стоящим автомобилям», — описали ситуацию в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарные потушили открытый огонь спустя три минуты после приезда, а полностью справились с возгоранием в 5:12. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек и салон «Лексуса» на общей площади 8 кв. м, а также лакокрасочное покрытие «Мазды 6» на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

«Материальный ущерб устанавливается, причина [пожара] тоже устанавливается, предположительно поджог», — добавили в МЧС.

Ранее в «Снегирях» облили бензином и подожгли «Мазду Демио». Также от огня пострадала припаркованная рядом «Тойота».

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КОММЕНТАРИИ (6)

Qwerty
8 авг 2019 в 10:47

И кому понадобилось поджигать честно заработанный лексус?

Служитель закона
8 авг 2019 в 10:52

Какое нам дело до чужого тазика? Если бросил где по пало, то и поделом ему.

vlnik
8 авг 2019 в 10:59

Почему сразу поджёг? Эти новые леворульные корыта могут и сами загорется. Нашпигованы ненужными девайсами, а если еще рукодельники что то установили с нарушениями закона Омма...