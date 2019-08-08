Фура снесла бетонные блоки и провалилась в яму на улице Никитина

Водитель не заметил, что на дороге ведутся ремонтные работы
Фото: пресс-служба СГК
Утром 8 августа на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.
По информации «Сибирской генерирующей компании», инцидент произошёл недалеко от остановки «Тургенева».
«В районе 6:00 утра водитель большегруза, не заметив предупреждающие знаки, снес бетонные ограждения места ремонта теплотрассы и заехал в яму а асфальте. На месте работают сотрудники ГИБДД», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД,
В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.