Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Происшествия

Фура снесла бетонные блоки и провалилась в яму на улице Никитина

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Поделиться

1 250
10 Обсудить

Водитель не заметил, что на дороге ведутся ремонтные работы

Фото: пресс-служба СГК

Утром 8 августа на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.

По информации «Сибирской генерирующей компании», инцидент произошёл недалеко от остановки «Тургенева».

«В районе 6:00 утра водитель большегруза, не заметив предупреждающие знаки, снес бетонные ограждения места ремонта теплотрассы и заехал в яму а асфальте. На месте работают сотрудники ГИБДД», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, 

В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПкоммунальный ремонт

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

Qwerty
8 авг 2019 в 09:37

Как это СГК достало. Весь город перерыло но работы дальнейшие либо ведет медленно либо вообще не ведет.

Фото пользователя
8 авг 2019 в 09:39

Как можно не заметить знаки, их за «версту» видать..

8 авг 2019 в 09:54

Долетался слепой!