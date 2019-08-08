Фура снесла бетонные блоки и провалилась в яму на улице Никитина

Утром 8 августа на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска грузовик влетел в яму, которую раскопали коммунальщики.

По информации «Сибирской генерирующей компании», инцидент произошёл недалеко от остановки «Тургенева».

«В районе 6:00 утра водитель большегруза, не заметив предупреждающие знаки, снес бетонные ограждения места ремонта теплотрассы и заехал в яму а асфальте. На месте работают сотрудники ГИБДД», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.



По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД,

