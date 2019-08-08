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Иномарка и грузовик задавили лося на трассе под Новосибирском

За животным приехали сотрудники лесоохраны

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Авария случилась в 5 километрах от Колывани

Фото: очевидец Евгений

Сегодня, 8 августа, на Колыванской трассе лось попал в аварию с двумя автомобилями — животное погибло.

«На Колыванской трассе сбили лося, разбиты маленький грузовичок и "Тойота Кроун"», — сообщил в редакцию очевидец, представившийся Евгением.

Он уточнил, что авария случилась в 5 километрах от Колывани. Лось после ДТП погиб — за ним приехали сотрудники лесоохраны, рассказал очевидец.

В областной ГИБДД уточнили, как произошла авария и какие автомобили попали в аварию.

«Водитель 1979 года рождения — полных лет ему 39 — на автомобиле Hyundai Equus следовал по трассе К-12 со стороны Колывани в направлении Новосибирска и на 38-м километре совершил наезд на животное. После чего наезд на животное совершает автомобиль Nissan Atlas (грузовик. — Прим.ред.), водитель 1964 года рождения — этому водителю 55 лет — который следовал по трассе К-12 со стороны Новосибирска в сторону Колывани», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Люди в ДТП не пострадали.

Ночью 21 июля в Мошковском районе на трассу также выбежал лось — в результате аварии пострадали дети, а животное погибло.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Qwerty
8 авг 2019 в 09:26

Лося задавили? На коровуне? Лансер, твоих рук дело?

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8 авг 2019 в 09:24

Сначала котов расчленяют,теперь лосей давят.Весело тут становится.Но всё-таки интересно:"Как во все эти истории затесался Хабаровск?"

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8 авг 2019 в 09:34

там на трассе пешеходный переход был?
а то в городе тоже каждый день лосей сбивают, которые на дорогу не глядя выходят.