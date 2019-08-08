В Новосибирске поменялась погода: прошёл дождь и появилась радуга

По информации синоптиков, к Новосибирску подходит холодный атмосферный фронт
Фото: читатель НГС
Сегодня, 8 августа, в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, отступает жара — ночью прошёл дождь, которого не было почти неделю. Утром после дождя жители города могли наблюдать радугу.
Максимальные температуры на сегодня, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, до +27 градусов, завтра — уже +24 градуса. В предыдущие дни они достигали +30 градусов.
О том, что характер погоды изменится в четверг, синоптики рассказывали ещё в начале недели, а также подтвердили в более позднем прогнозе. Сегодня и завтра в городе ожидается дождь.