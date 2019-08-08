В Новосибирске поменялась погода: прошёл дождь и появилась радуга

Сегодня, 8 августа, в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, отступает жара — ночью прошёл дождь, которого не было почти неделю. Утром после дождя жители города могли наблюдать радугу.

Максимальные температуры на сегодня, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, до +27 градусов, завтра — уже +24 градуса. В предыдущие дни они достигали +30 градусов.