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В Новосибирске поменялась погода: прошёл дождь и появилась радуга

По прогнозам синоптиков, жара сегодня должна отступить

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По информации синоптиков, к Новосибирску подходит холодный атмосферный фронт

Фото: читатель НГС

Сегодня, 8 августа, в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, отступает жара — ночью прошёл дождь, которого не было почти неделю. Утром после дождя жители города могли наблюдать радугу.

Максимальные температуры на сегодня, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, до +27 градусов, завтра — уже +24 градуса. В предыдущие дни они достигали +30 градусов.

Дожди будут идти два дня

Дожди будут идти два дня

О том, что характер погоды изменится в четверг, синоптики рассказывали ещё в начале недели, а также подтвердили в более позднем прогнозе. Сегодня и завтра в городе ожидается дождь.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
8 авг 2019 в 08:36

Скоро осень...

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8 авг 2019 в 08:52

Какая радуга? Работайте, лодыри и бездельники.

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8 авг 2019 в 08:50

Грибы может пойдут. А то был всплеск небольшой и опять тихо.