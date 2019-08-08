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В Краснодарском крае автобус и машина улетели в обрыв после лобового ДТП, пострадали 30 человек

По предварительным данным, четверо погибли

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МЧС открыло «горячую линию» по ДТП

Фото: nvrsk_road / instagram.com

Поздно вечером 7 августа около 22:20 по московскому времени на трассе А-146 под Новороссийском лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и туристический автобус Hyundai. После этого автобус и машина слетели в обрыв глубиной 30 метров.

В автобусе ехал 41 человек — 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле ехали четверо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Все погибшие ехали в Volkswagen. СКР возбудил уголовное дело.

В ДТП пострадали ещё 30 человек пострадали, среди них пятеро детей, причём состояние двоих оценивается как тяжёлое. По данным МЧС, госпитализировано 27 человек.

Сообщается, что водитель автобуса выжил и уже прошёл медосвидетельствование. Алкоголь в его крови не обнаружен. 

После ЧП в МЧС открыли «горячую линию» по номеру 8 (861) 268–64–40

Автобус принадлежит санаторию «Эллада», люди ехали из Пшады в Анапу. Из каких городов туристы, пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.

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Краснодарский крайДТП

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КОММЕНТАРИИ (2)

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8 авг 2019 в 06:42

Надо же, Туарег на НГС внедорожником не назвали. Наверное, к дождю...

Из погреба
8 авг 2019 в 06:40

Ничуть не жаль богачей. Грабят трудовой народ, потом берут дорогих "немцев", чтобы гонять по ночным трассам, либо катаются по санаториям и курортам. Богачи, разумеется, были с детьми. (Куда же без них?) Вот лучше бы зарплату нормальную, наконец, людям выдали! Глядишь и целее были бы, а то платят кошачьи слёзы, а не деньги! На них даже в соседнее село не съездишь!