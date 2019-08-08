В Краснодарском крае автобус и машина улетели в обрыв после лобового ДТП, пострадали 30 человек

МЧС открыло «горячую линию» по ДТП
Фото: nvrsk_road / instagram.com
Поздно вечером 7 августа около 22:20 по московскому времени на трассе А-146 под Новороссийском лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и туристический автобус Hyundai. После этого автобус и машина слетели в обрыв глубиной 30 метров.
В автобусе ехал 41 человек — 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле ехали четверо.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Все погибшие ехали в Volkswagen. СКР возбудил уголовное дело.
В ДТП пострадали ещё 30 человек пострадали, среди них пятеро детей, причём состояние двоих оценивается как тяжёлое. По данным МЧС, госпитализировано 27 человек.
Сообщается, что водитель автобуса выжил и уже прошёл медосвидетельствование. Алкоголь в его крови не обнаружен.
После ЧП в МЧС открыли «горячую линию» по номеру 8 (861) 268–64–40.
Автобус принадлежит санаторию «Эллада», люди ехали из Пшады в Анапу. Из каких городов туристы, пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.