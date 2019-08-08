В Краснодарском крае автобус и машина улетели в обрыв после лобового ДТП, пострадали 30 человек

Поздно вечером 7 августа около 22:20 по московскому времени на трассе А-146 под Новороссийском лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и туристический автобус Hyundai. После этого автобус и машина слетели в обрыв глубиной 30 метров.



В автобусе ехал 41 человек — 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле ехали четверо.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Все погибшие ехали в Volkswagen. СКР возбудил уголовное дело.