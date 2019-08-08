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Спорт

Хоккейная «Сибирь» проиграла команде из Хельсинки в товарищеском матче

Игра закончилась со счётом 4:3

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Встреча проходила в финском городе Валкеакоски

Фото: hcsibir.ru

Ночью с 7 на 8 августа во втором контрольном матче ХК «Сибирь» из Новосибирска проиграл команде «Йокерит» из Хельсинки. 

Первую и вторую шайбы в ворота новосибирской команды соперники забили в первом периоде. 

В начале второго периода «Сибирь» ответила — шайбу в ворота «Йокерита» забросил Николай Тимашов на 22-й минуте. Спустя 8 минут сибирский хоккеист Дмитрий Саюстов принёс ещё одно очко своей команде, а на 36-й минуте Егор Миловзоров забросил в финские ворота третью шайбу. Но спустя несколько минут «Йокерит» сравнял счёт — он стал 3:3. 

В конце второго периода финны забросили в ворота «Сибири» четвёртую шайбу, которая стала решающей, так как третий период не принёс командам дополнительные очки. 

Вчера состоялась первая товарищеская встреча — новосибирская команда обыграла финский клуб ХПК со счётом 3:2. 

По итогам прошлого сезона «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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8 авг 2019 в 01:30

Сибирский хоккеист! Финские ворота! Какой слог) А почему не написали про разгром со счетом 4-3?

8 авг 2019 в 01:42

Скоро и самолет упадет! (проецирование на авиакомпанию "Сибирь", недавно вернувшуюся к старому имени)

8 авг 2019 в 01:15

молодцы