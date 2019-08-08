Хоккейная «Сибирь» проиграла команде из Хельсинки в товарищеском матче

В начале второго периода «Сибирь» ответила — шайбу в ворота «Йокерита» забросил Николай Тимашов на 22-й минуте. Спустя 8 минут сибирский хоккеист Дмитрий Саюстов принёс ещё одно очко своей команде, а на 36-й минуте Егор Миловзоров забросил в финские ворота третью шайбу. Но спустя несколько минут «Йокерит» сравнял счёт — он стал 3:3.

Первую и вторую шайбы в ворота новосибирской команды соперники забили в первом периоде.

Ночью с 7 на 8 августа во втором контрольном матче ХК «Сибирь» из Новосибирска проиграл команде «Йокерит» из Хельсинки.

В конце второго периода финны забросили в ворота «Сибири» четвёртую шайбу, которая стала решающей, так как третий период не принёс командам дополнительные очки.

Вчера состоялась первая товарищеская встреча — новосибирская команда обыграла финский клуб ХПК со счётом 3:2.

По итогам прошлого сезона «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.