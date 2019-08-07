Самолёт в Новосибирск задержался из-за анонимного письма о бомбе

«В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По информации наших коллег из Екатеринбурга, сейчас в аэропорту Кольцово проверяют сразу шесть самолётов . Причиной проверки послужило анонимное письмо о бомбе.

В среду, 7 августа, рейс авиакомпании S7 из Екатеринбурга в Новосибирск задержался из-за сообщении о бомбе в аэропорту Кольцово.



В Кольцово сейчас работают все спецслужбы. На взлётно-посадочной полосе очевидцы заметили кинологов с собаками. Полиция на транспорте Свердловской области пока никак не прокомментировала происходящее.

Согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачёво, рейс 5018 авиакомпании S7 из Екатеринбурга в Новосибирск должен был приземлиться в 21:55. Сейчас это время изменено на 22:26.

Утром 7 августа на два часа задержался вылет ночного рейса из Новосибирска в Сеул: один из пассажиров сообщил о террористах на борту.



Подробности случившегося раскрыли в группе компаний S7, которая выполняла рейс Новосибирск – Сеул.



«Перед вылетом рейса S7 5791, во время руления самолёта, пассажир из Кореи проявила бдительность и сообщила бортпроводнику, что, по её мнению, пассажир из Узбекистана обсуждала в телефонном разговоре взрыв. Экипаж принял решение вернуть самолёт к месту стоянки для проведения дополнительного досмотра сотрудниками полиции и спецслужб, пассажиры ожидали в здании аэровокзала. После завершения проверки экипаж продолжил выполнение рейса», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

