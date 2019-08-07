В Оби поймали новую щуку-гиганта — она едва помещается в ванну

Новосибирец Евгений Матвиенко поймал в Оби щуку весом в 10,5 килограмма и длиной почти 130 сантиметров — к ней боялись подойти трое взрослых мужчин.

Рыбак рассказал, что вытащить щуку из воды не могли очень долго: рыба отчаянно сопротивлялась.