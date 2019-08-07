7 августа среда
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Развлечения

В Оби поймали новую щуку-гиганта — она едва помещается в ванну

Рыбак признался, что боялся подойти к огромной рыбе

Поделиться

2 890
12 Обсудить

Щуку Евгений поймал с первого заброса

Фото: Евгений Матвиенко

Новосибирец Евгений Матвиенко поймал в Оби щуку весом в 10,5 килограмма и длиной почти 130 сантиметров — к ней боялись подойти трое взрослых мужчин.

Рыбак рассказал, что вытащить щуку из воды не могли очень долго: рыба отчаянно сопротивлялась.

«На спиннинг обычный поймал, на воблер. Ловил под Северным объездом, под мостом. Это в Оби её поймал: там небольшой залив, такая лужица. И там же кусты были, и вот я туда забросил. Было 12 часов ночи. Нас там трое было, они покидали — у них пусто, а у меня с первого заброса схватила. Долго мы с ней мучились, таскала она минут 10. Мы боялись к ней подойти: я за удочку держал, а двое парней её пытались руками ногами. В подсак она не лезет. За жабры страшно было её брать, тем более ночью», — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Матвиенко.

Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

рыбалкаувлечениеОбь

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Лучше отпущу
7 авг 2019 в 22:14

Может я не понимаю, но она уже старая...и невкусная - только не говорите про котлеты. НО сколько она икры бы наметала...нет притащат, фотографируют, места расскажут, а жрать то все равно не будут. Короче голода нет, зачем?

Гость
7 авг 2019 в 22:37

Живодер

7 авг 2019 в 22:36

Колхозник, мля. Одна радость.