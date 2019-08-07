В Оби поймали новую щуку-гиганта — она едва помещается в ванну

Щуку Евгений поймал с первого заброса
Фото: Евгений Матвиенко
Новосибирец Евгений Матвиенко поймал в Оби щуку весом в 10,5 килограмма и длиной почти 130 сантиметров — к ней боялись подойти трое взрослых мужчин.
Рыбак рассказал, что вытащить щуку из воды не могли очень долго: рыба отчаянно сопротивлялась.
«На спиннинг обычный поймал, на воблер. Ловил под Северным объездом, под мостом. Это в Оби её поймал: там небольшой залив, такая лужица. И там же кусты были, и вот я туда забросил. Было 12 часов ночи. Нас там трое было, они покидали — у них пусто, а у меня с первого заброса схватила. Долго мы с ней мучились, таскала она минут 10. Мы боялись к ней подойти: я за удочку держал, а двое парней её пытались руками ногами. В подсак она не лезет. За жабры страшно было её брать, тем более ночью», — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Матвиенко.
Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.