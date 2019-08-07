Михаил Алоян перешёл в другую весовую категорию

Новосибирский боксёр Михаил Алоян сменил весовую категорию и уже в декабре снова выйдет на ринг — он будет бороться за титул чемпиона WBA.

Теперь спортсмен будет выступать в весовой категории до 52 килограммов.

«Вернулся в свою категорию, 52 килограмма. Я боксировал в этом весе, а потом мне предложили бой в весовой категории 53,5 килограмма. Лично для меня это было заманчивым предложениям, и я согласился, хотя понимал, что там ребята гораздо крупнее, чем в моей весовой категории. Я согласился ради титульного боя. Теперь я хочу вернуться в свою весовую категорию так как там физиология у нас одна и та же с соперниками. Чтобы комфортно себя чувствовать», — рассказал корреспонденту НГС боксёр Михаил Алоян.