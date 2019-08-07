Михаил Алоян перешёл в другую весовую категорию

Теперь Михаил Алоян будет выступать в весе до 52 килограммов
Фото: rusboxing.ru
Новосибирский боксёр Михаил Алоян сменил весовую категорию и уже в декабре снова выйдет на ринг — он будет бороться за титул чемпиона WBA.
Теперь спортсмен будет выступать в весовой категории до 52 килограммов.
«Вернулся в свою категорию, 52 килограмма. Я боксировал в этом весе, а потом мне предложили бой в весовой категории 53,5 килограмма. Лично для меня это было заманчивым предложениям, и я согласился, хотя понимал, что там ребята гораздо крупнее, чем в моей весовой категории. Я согласился ради титульного боя. Теперь я хочу вернуться в свою весовую категорию так как там физиология у нас одна и та же с соперниками. Чтобы комфортно себя чувствовать», — рассказал корреспонденту НГС боксёр Михаил Алоян.
По его словам следующий бой может состояться в конце ноября — начале декабря. Конкретная дата будет объявлена позднее.
«Планируется несколько вариантов проведения, но об этом объявим позже. Предварительно есть планы в Новосибирске и Кемерово провести бой. Планируется подраться за титул чемпиона мира WBA. Это будет однозначно иностранцы, потому что в моей весовой категории в России такой конкуренции нет, но я хочу соперников сильнее. За титул простые соперники не дерутся. Но все ещё будет измениться, всё будет определять рейтинг», — рассказал Михаил Алоян.
В прошлом году Михаил Алоян объявил, что уходит в профессиональные бои — осенью в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии он вышел на ринг против опытного боксёра из ЮАР Золани Тете.