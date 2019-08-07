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Влюблённые в «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» проведет кибертурнир на игровых приставках

Победитель турнира получит годовой абонемент на матчи ХК «Сибирь»

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Принять участие в турнире могут 128 человек

Фото: vk.com/hcsibir1962

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о проведении кибертурнира — победитель получит годовой абонемент на матчи команды.

Объявление о проведении турнира появилось на официальной странице ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» вечером 7 августа.

«Друзья, мы организуем чемпионат по киберхоккею (NHL 19 на PS4), финальная часть которого состоится в День болельщика ХК «Сибирь» 18 августа! Победитель получит абонемент на матчи «Сибири»! Отборочный этап пройдет 11 августа по адресу Горский микрорайон, 51, в игровом консолевом клубе Play-box с 15:00. Приём заявок завершается 10 августа в 22:00», — сообщила пресс-служба клуба.

Для участия нужно прислать специальную заявку. В финал должны выйти 16 человек, которые в ЛДС «Сибирь» разыграют между собой абонемент. Состоятся финальные матчи 18 августа.

«Обращаем ваше внимание, что количество участников ограничено! Мы завершим прием заявок на цифре 128», — добавили в пресс-службе ХК «Сибирь».


Недавно клуб «Сибирь» выпустил форму для игроков с портретами болельщиков — в ней команда будет выходить на лёд в предсезонных матчах. Джерси для каждого хоккеиста имеет оригинальный дизайн.

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КОММЕНТАРИИ (3)

111
7 авг 2019 в 20:55

Я думаю этим им и надо заниматься, на большее не способны, хотя сейчас придёт жирный тролль "муро" который яхонтонвый и всё разъяснит....

гость
7 авг 2019 в 20:28

К тому же на приставках у них лучше наверно получится

Фото пользователя
7 авг 2019 в 19:32

не фанат ни хоккея, ни виртуального хоккея. но интересная и занимательная затея