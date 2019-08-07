7 августа среда
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Бердском шоссе собралась глухая пробка из-за массового ДТП

Скорость машин в потоке не превышает 3 км/ч

Поделиться

1 985
5 Обсудить

На месте работают аваркомы и сотрудники ГИБДД

Фото: vk.com/autoberdsk

Вечером в среду, 7 августа, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска столкнулись четыре машины — из-за аварии в сторону Бердска собралась глухая пробка.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 18:00. По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал.

Видео очевидца последствий аварии

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за ДТП в сторону Бердска собрался глухой затор. Скорость движения машин в потоке не превышает 3 км/ч. Пробка растянулась на 4 километра.

Пробка растянулась на 4 километра

Пробка растянулась на 4 километра

Сейчас на месте работают аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД.

А накануне утром водители встали в глухую пробку на площади Труда в Ленинском районе города — причиной затора стали сразу 4 аварии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпробкадорожная обстановка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

7 авг 2019 в 19:22

Жаль всех и потерпевших, и стоящих в пробке.

Qwerty
7 авг 2019 в 19:15

Как стоим Бердчане? Хорошо?

Фото пользователя
7 авг 2019 в 19:14

Мне абсолютно на это по барабану.