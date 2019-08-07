На Бердском шоссе собралась глухая пробка из-за массового ДТП

На месте работают аваркомы и сотрудники ГИБДД
Фото: vk.com/autoberdsk
Вечером в среду, 7 августа, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска столкнулись четыре машины — из-за аварии в сторону Бердска собралась глухая пробка.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 18:00. По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал.
Видео очевидца последствий аварии
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за ДТП в сторону Бердска собрался глухой затор. Скорость движения машин в потоке не превышает 3 км/ч. Пробка растянулась на 4 километра.
Сейчас на месте работают аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД.
А накануне утром водители встали в глухую пробку на площади Труда в Ленинском районе города — причиной затора стали сразу 4 аварии.