Новосибирцы раскупили билеты на премьеру девятого фильма Тарантино

Новосибирцев не смутил тот факт, что премьера фильма состоится ночью в будний день

В четырёх новосибирских кинотеатрах объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк», а также в «Победе» 8 августа в 00:05 начался премьерный показ нового фильма «Однажды... в Голливуде». Сотни новосибирцев пришли на премьеру ночью, несмотря на будний день.

«В настоящее время на премьеру 9-го фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", которая состоится в ночь с 7 на 8 августа в 00:05 в Большом зале кинотеатра "Победа", рассчитанном более чем на 300 зрителей, билеты раскуплены почти на 83%. И продажи ещё продолжаются», — рассказала о количестве проданных билетов в 15:50 7 августа пресс-секретарь «Победы» Лиа Цартлава.



Кто-то перед просмотром закупается попкорном Фото: Виктория Брылёва / НГС

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе объединённой киносети Rambler&Co, сегодня на премьеру девятого фильма Тарантино продано больше билетов, чем в другие дни на ночные сеансы.

«Мы посмотрели выборку по всем площадкам в Новосибирске <...> — заполняемость на все ночные премьерные показы составляет больше 20% на каждый зал. Это является очень хорошим показателем, [то есть] выше среднего показателя по нашей сети, если говорим про ночные сеансы. [Это] говорит о том, что зрители, несмотря на то, что это будни и ночь, всё равно выбирают посмотреть один из самых ожидаемых фильмов», — Артем Саргсян, руководитель PR-службы объединённой киносети Rambler&Co. Также в кинотеатре «Победа» отметили, что пока бестселлером лета является мультфильм «Король Лев».

В холле кинотеатра «Победа» перед просмотром можно было сделать фото на память на фоне баннера с афишей фильма Фото: Виктория Брылёва / НГС