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Новосибирцы раскупили билеты на премьеру девятого фильма Тарантино

Ночью в четырёх кинотеатрах Новосибирска начался показ девятого фильма американского режиссёра

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Новосибирцев не смутил тот факт, что премьера фильма состоится ночью в будний день 

Фото: Виктория Брылёва / НГС

В четырёх новосибирских кинотеатрах объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк», а также в «Победе» 8 августа в 00:05 начался премьерный показ нового фильма «Однажды... в Голливуде». Сотни новосибирцев пришли на премьеру ночью, несмотря на будний день.

«В настоящее время на премьеру 9-го фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", которая состоится в ночь с 7 на 8 августа в 00:05 в Большом зале кинотеатра "Победа", рассчитанном более чем на 300 зрителей, билеты раскуплены почти на 83%. И продажи ещё продолжаются», — рассказала о количестве проданных билетов в 15:50 7 августа пресс-секретарь «Победы» Лиа Цартлава. 

Кто-то перед просмотром закупается попкорном

Кто-то перед просмотром закупается попкорном

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе объединённой киносети Rambler&Co, сегодня на премьеру девятого фильма Тарантино продано больше билетов, чем в другие дни на ночные сеансы. 

«Мы посмотрели выборку по всем площадкам в Новосибирске <...> — заполняемость на все ночные премьерные показы составляет больше 20% на каждый зал. Это является очень хорошим показателем, [то есть] выше среднего показателя по нашей сети, если говорим про ночные сеансы. [Это] говорит о том, что зрители, несмотря на то, что это будни и ночь, всё равно выбирают посмотреть один из самых ожидаемых фильмов», — Артем Саргсян, руководитель PR-службы объединённой киносети Rambler&Co. 

Также в кинотеатре «Победа» отметили, что пока бестселлером лета является мультфильм «Король Лев».

В холле кинотеатра&nbsp;«Победа» перед просмотром можно было сделать фото на память на фоне баннера с афишей фильма

В холле кинотеатра «Победа» перед просмотром можно было сделать фото на память на фоне баннера с афишей фильма

Ажиотаж вокруг мировых премьер в Новосибирске происходит постоянно. Так, весной новосибирцы раскупили билеты на «Мстители: Финал» за месяц до первого сеанса.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Мэри(!)Джейн
8 авг 2019 в 00:44

Мне кажется Тарантино несколько переоценивают (или просто некоторые ничего слаще «соломы» не едали). После отличных «Псов» и «Чтива» идет совершенное снотворное в виде «Джеки Браун». После гениального «Убить Билла» - выпендрежное и пустое говно «Доказательство смерти». Отличных «Ублюдков» и «Джанго» продолжает неоправданно затяжная, медленная и даже загонно-чернушная «Восьмерка». Посмотрим что он там опять напридумывал 🙂