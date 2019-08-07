Хозяйку сторожевого пса обвинили в гибели 4-летнего мальчика

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Коченёво — ее обвиняют в смерти 4-летнего ребёнка, которого загрызла собака.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК России, женщина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 2 июня 2019 года около 19:30 во дворе жилого дома в Коченёво находились пять детей в возрасте от 4 до 11 лет. Рядом с ними не было взрослых.

«4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая напала на ребёнка, причинив ему множественные укушенные раны головы и тела. На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм скончался», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК.