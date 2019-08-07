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Хозяйку сторожевого пса обвинили в гибели 4-летнего мальчика

В начале июня собака накинулась на ребёнка в Коченёво — спасти его не удалось

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4-летний мальчик умер в больнице после нападения собаки

Фото: Александр Ощепков / НГС

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Коченёво — ее обвиняют в смерти 4-летнего ребёнка, которого загрызла собака.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК России, женщина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 2 июня 2019 года около 19:30 во дворе жилого дома в Коченёво находились пять детей в возрасте от 4 до 11 лет. Рядом с ними не было взрослых.

«4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая напала на ребёнка, причинив ему множественные укушенные раны головы и тела. На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм скончался», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

К уголовной ответственности привлекли хозяйку собаки, которая не обеспечила содержание животного согласно законодательству. После происшествия собаку у неё изъяли и усыпили

Три года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор.

В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень опасных пород собак — теперь животных из списка нельзя выгуливать без намордника и поводка

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смерть ребёнкаагрессивные собаки

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КОММЕНТАРИИ (10)

вася
7 авг 2019 в 18:53

Нечего было этому мальчику по чужим дворам шариться, собака и её хозяйка не виноваты. сегодня из любопытства зашёл на чужую территорию, а завтра зашёл и обокрал.

7 авг 2019 в 18:47

Правильно обвиняют.. был доступ посторонних во двор, особенно детей.
Нафига вообще такие собаки в 21 веке в частном доме недалеко от города.. не в тайге?

7 авг 2019 в 19:05

За ребенка в первую очередь отвечают родители. Их обязанность научить и воспитать ребенка, что опасно, а что нет, где и как себя вести.